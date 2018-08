Den britiske regering bliver kritiseret af Labour for at fremlægge panikplaner for et "no deal scenarie".

London. Hvis der ikke kommer en aftale i stand mellem Storbritannien og EU, før briterne forlader unionen, så vil den britiske regering ensidigt acceptere visse af EU's regler og give finansielle firmaer fortsat adgang til det britiske marked for at sikre stabilitet.

Det viser den britiske regerings planer for et "no deal scenarie", som den britiske brexitminister, Dominic Raab, offentliggjorde torsdag.

Raab omtalte godt 25 tekniske noter, som er tips og gode råd til briterne, hvis det kommer til et hårdt brexit uden aftale med EU. Der ventes at blive udsendt over 80 tekniske tips i de kommende uger.

Briterne forlader EU den 29. marts næste år, og premierminister Theresa Mays plan for "en erhvervsvenlig" skilsmisseaftale har ikke gjort indtryk i Bruxelles og er blevet kritiseret hjemme.

Men både Raab og EU's forhandlere siger, at de forventer en aftale.

- Jeg vil sikre, at Storbritannien går fra den ene styrkeposition til den anden - også selv om det usandsynlige skulle ske, at vi ingen aftale får, siger Raab, der hurtigt tilføjer, at han er overbevist om, at en aftale kommer på plads med EU.

Det står dog klart, at selskaber, der handler med EU, vil få mere papirarbejde i forbindelse med tolderklæringer og sikkerhedsaftaler.

- Hvis Storbritannien forlader EU i marts 2019 uden en aftale, så ophører varernes frie bevægelighed mellem Storbritannien og EU, fastslås det i dokumenterne.

Adskillige britiske ministre har advaret om, at risikoen for, at det kommer til udtræden uden en aftale, er blevet stadigt større. Tidligere på måneden sagde den britiske handelsminister Liam Fox, at chancen for et brexit uden en aftale var 60-40.

Mange økonomer siger, at det vil kunne få alvorlige økonomiske følger, hvis en aftale ikke kommer på plads.

Oppositionspartiet Labour siger, at forhandlingerne med EU går dårligt, og at offentliggørelsen af de tekniske noter i sig selv er udtryk for, at "den britiske regering er ved at gå i en form for panik".

/ritzau/Reuters