Fredag styrtede finansdirektøren for den amerikanske virksomhed Bed Bath & Beyond, Gustavo Arnal, i døden fra en skyskraber i New York.

Det sker, efter at han er blevet sagsøgt for medvirken til at pumpe den kriseramte virksomheds akties værdi kunstigt op.

Anklager, der ifølge Bed Bath & Beyonds foreløbige undersøgelser af sagen ikke skulle være hold i. Det skriver BBC.

»Hele Bed Bath & Beyond-organisationen er dybt rystet over dette chokerende tab,« siger Harriet Edelman, som er formand for virksomhedens bestyrelse, om 52-årige Gustavo Arnals død.

»Gustavo vil blive husket af alle dem, han har arbejdet sammen med, for sit lederskab, talent og sin måde at forvalte vores virksomhed på. Jeg er stolt af at have været hans kollega, og han vil virkelig blive savnet af os alle i Bed Bath & Beyond og alle, der har haft den fornøjelse at kende ham,« tilføjer hun.

Bed Bath & Beyond er blevet kendt langt ud over USAs grænser på grund af virksomhedens ekstremt uforudsigelige 'meme'-aktie.

Meme-aktier er karakteriseret ved at have en voldsom, men oftest kortvarig popularitet, som primært skabes på sociale medier.

Det er typisk kriseramte virksomheder som netop Bed Bath & Beyonds aktier, der ender som meme-aktier, idet grupper af mindre private investorer i fællesskab opkøber dem for at hjælpe virksomheden, mens de store spillere på markedet som for eksempel hedgefonde sælger ud.

Til trods for at boligkæden har store økonomiske problemer med butikslukninger og fyringer til følge, er Bed Bath & Beyond-aktien således i perioder fløjet til himmels i løbet af 2022.

Blot for efterfølgende at styrte mod jorden igen.

Blandt andet da den såkaldte aktivistinvestor Ryan Cohen for nylig pludselig solgte alle sine aktier i virksomheden.

Både Cohen og Gustavo Arnal er blevet sagsøgt for at have pumpet aktieværdien kunstigt op i tiden op mod Cohens store frasalg, som fik aktiekursen til at styrtdykke.

Bed Bath & Beyond undersøger stadig sagen, men mener som sagt på nuværende tidspunkt ikke, at der er noget at komme efter, hvad Arnal angår.

Gustavo Arnal kom til Bed Bath & Beyond i 2020. Der oplyses ikke noget om, hvorfor han faldt ud fra skyskraberen i New York.