Da krigen kom, stod Elena Cherkasova med et svært valg. Skulle hun lukke sin restaurant og flygte med sine børn eller blive og bidrage til kampen mod russerne. Hun valgte det sidste.

»Vi holdt et møde og besluttede med det samme at omdanne restauranten til et slags feltkøkken. Hver morgen mødte vi ind og begyndte at lave suppe og andre nærende og varme retter, som vi kørte ud til vores soldater på kasernerne og uddelte til dem, som ikke har familie og bor tæt på Majdan-pladsen,« siger Elena Cherkasova til B.T. i Kyiv.

Et stort antal særlig ældre ukrainere fik revet deres eksistensgrundlag væk, da krigen kom. Mange mindre erhvervsdrivende har i månedsvis næsten ingen indtjening haft, og selv om regeringen udbetaler penge til borgere uden arbejde, så er det ikke mange penge, og køerne til restaurantens suppekøkken voksede dag for dag.

»Det var tydeligt, at der var et akut behov. Jeg talte med de ansatte her og spurgte dem, om de ville være med til at arbejde for en meget lavere løn og levere mad til hæren og de fattige i byen, og heldigvis sagde de ja. Sammen med de andre ejere af restauranten besluttede vi at fortsætte med at udbetale løn til de ansatte, selvom vi ingen indtjening havde. De har jo også familier og udgifter, og sammen er vi på den måde kommet igennem de svære måneder indtil nu,« siger Elena Cherkasova.

Hun sidder i sin restaurant, Korchma, der serverer ukrainske specialiteter og ligger centralt i Kyiv. B.T.s udsendte besøgte allerede restauranten i januar, før krigen brød ud. Dengang var her flest udlændinge, som søgte et autentisk ukrainsk køkken. Nu er de væk, og selvom Korchma ligesom mange andre restauranter i Kyiv genåbnede for nylig, så er virkeligheden nu en helt anden, og der er ingen udsigt til mere indtjening på kort sigt.

»Her er jo ingen turister, og de lokale har mærkbar færre penge. Så restauranten giver langtfra overskud. Men jeg synes, det er vigtigt, at vi prøver at vende tilbage til noget, der minder om den hverdag, vi tabte, da russerne angreb. Her i restauranten er vi blevet rystet endnu tættere sammen. Vi er ikke længere bare restauratører, tjenere og kokke, vi er blevet 'en familie'. Sådan er det mange steder, og jeg tror, at denne tæthed i samfundet kan være med til at sikre os sejren på sigt. Vi overgiver os aldrig,« siger hun.

For Elena Cherkasova, som for mange andre ukrainere, der oprindelig kommer østfra, er den nuværende krig blot en voldsom eskalering af krigen med russerne i Donbas, som har fundet sted siden 2014, hvor Rusland annekterede Krim og indsatte russiskvenlige lokalstyrer i blandt andet storbyen Donetsk, hvor Elena kommer fra.

»I 2014 var det også slemt. Jeg blev enke dengang i Donetsk, og mine børn og jeg blev tvunget på flugt. Vi ankom her til Kyiv og måtte genopbygge vores liv fra bunden. I dag er min datter 20 år gammel, og min søn er 18. Russerne stjal mine børns barndom, og nu stjæler de deres ungdom,« siger Elena til B.T.

Da krigen kom, havde hun gennem kontakter fundet et sikkert sted i et EU-land til sine børn, men de nægtede at forlade Kyiv.

»Jeg bad dem inderligt om at forlade Ukraine, så de kunne leve deres liv uden frygt. Men de ville blive. De er begge frivillige nu, og jeg er stolt af dem, men også bange for, hvad der skal ske med dem.«

Frygten for familiemedlemmers skæbne ved fronten er udtalt blandt de ukrainere, B.T. har talt med. Ukraine anslår, at Rusland har mistet 75.000 mand i krigen indtil nu, men titusindvis af ukrainere har også mistet livet.

Elenas bror er i hæren og ved fronten ude østpå. Tårerne har luret i øjenkrogen hos hende, mens vi har talt, men nu får de frit løb og triller ned over ansigtet og ned på den stribede dug.

»Jeg ved jo ikke, hvor han er nu, og hvor han vil være i morgen. Jeg kan ikke ringe til ham, og jeg er bange for, at der skal ske ham noget. Han ringede sidste uge og bad mig passe på vores mor og på hans børn, hvis noget skulle gå galt,« siger Elena.

Det er svært for Elena at holde følelserne tilbage. Hun og hendes familie er nogle af de mange ukrainere, som har lidt under Vladimir Putins krigsambitioner det seneste årti. Hun er blevet tvunget fra sin hjemegn, har mistet sin mand, og ud over broren frygter hun nu, at sønnen også skal i hæren.

»Jeg kan aldrig tilgive dem, aldrig. Har du set, hvad de har gjort ved vores byer og med menneskene, der bor her. Hvem gør sådan noget og hvorfor?«

Elena er en af de mange kvinder, der nu holder hjulene i gang i hverdagen. Hun er fast besluttet på at stå fast, ligegyldigt hvad der venter, og hun er overbevist om, at Ukraine før eller siden vil slå russerne tilbage.

»Midt i al lidelsen og frygten er der også et element af, at jeg pludselig opfatter alting mere kraftigt. Man værdsætter livet mere, når alt det, man elsker, er truet. De tror, at de kan knægte os, men vi vil komme ud på den anden side som et samlet folk stærkere end før.«