Den engelske filminstruktør Nicolas Roeg er død, 90 år gammel.

Det skriver BBC.

Nicolas Roegs familie har bekræftet overfor det britiske medie, at den kendte filminstruktør er gået bort.

Roeg havde sin storhedstid i 1970'erne og 1980'erne.

Han instruerede blandt andet filmene 'Flip ud' (1970), 'Rødt chok' (1973) og 'Manden, som kom ned på Jorden' (1976) med blandt andre David Bowie på rollelisten.

I 1999 kårede det britiske filminstitut 'Rødt chok' til den ottende bedste britiske film nogensinde.

Roeg var gift tre gange og fik seks børn.

I 2011 blev Nicolas Roeg tildelt titlen 'Commander of the Order of the British Empire' af det britiske kongehus.