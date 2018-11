Instruktøren bag "1900" og "Sidste tango i Paris" er død, skriver italienske medier mandag.

Den italienske instruktør Bernardo Bertolucci er død, 77 år gammel, skriver italienske medier mandag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Filmskaberen bag "1900" og "Sidste tango i Paris" havde ikke altid kurs mod filmlærredet. Da han startede med at skrive som 15-årig var hans drøm at blive digter.

Teksterne endte som film frem for poetiske fortællinger.

Her ses Marlon Brando sammen med Maria Schneider i en scene fra 'Last Tango in Paris'. Foto: HO Vis mere Her ses Marlon Brando sammen med Maria Schneider i en scene fra 'Last Tango in Paris'. Foto: HO

I filmen "1900" fra 1976 var Bertolucci i høj grad med til at give Robert De Niro og Gérard Dépardieus stjernestatus

I 1972 startede Bertoluccis film "Sidste tango i Paris" en større diskussion med en analsex-scene. Den kvindelige skuespiller, Maria Schneider, kendte ikke til scenen og fik det først at vide få øjeblikke før, de skulle filme.

I 1987 instruerede Bertolucci sin bedst anerkendte film, nemlig "Den sidste kejser". Filmen vandt hele ni Oscar-priser, blandt andet for bedste film og bedste instruktør.

Privat var han gift med manuskriptforfatteren Clare Peploe.

/ritzau/