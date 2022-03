Instruktøren til hitfilmen fra 2018 'Black Panther' blev anholdt, mistænkt for at være bankrøver, da han prøvede på at hæve penge fra sin egen konto i USA.

Hændelsen skete godt nok allerede i januar måned, men den er først kommet for dagen nu.

Ryan Coogler blev kortvarigt anholdt efter han forsøgte at hæve 12.000 amerikanske dollar (lidt over 80.000 danske kroner) fra en bank i Atlanta, Georgia. Det skriver BBC.

Kvinden bag skranken fortalte, ifølge rapporterne, sin chef, at hun havde mistanke om forsøg på røveri, efter tilsyneladende at have misforstået situationen.

Den amerikanske filminstruktør Ryan Coogler sammen med sin kone Zinzi Evans poserer ved Cannes Filmfestival. Foto: LOIC VENANCE Vis mere Den amerikanske filminstruktør Ryan Coogler sammen med sin kone Zinzi Evans poserer ved Cannes Filmfestival. Foto: LOIC VENANCE

Ryan Coogler fortale det amerikanske medie TMZ, at 'situationen aldrig skulle være sket'.

Den 35-årige filminstruktør siger dog nu, at Bank of America havde 'samarbejdet med mig og klaret det til min tilfredsstillelse, og vi er kommet videre'.

Ifølge politirapporten, som TMZ har set, så havde Ryan Coogler båret en ansigtsmaske såvel som solbriller og en hat.

Han gav kvinden bag skranken en seddel, hvor han havde skrevet at han ønskede 12.000 dollar fra sin konto, og han viste samtidig identifikation.

Filminstruktøren Ryan Coogler holder en tale i Metreon Theater i San Francisco, California. Foto: imageSPACE/MediaPunch Vis mere Filminstruktøren Ryan Coogler holder en tale i Metreon Theater i San Francisco, California. Foto: imageSPACE/MediaPunch

Ifølge The New York Times så fortalte han politiet, at han skulle betale en medicinsk assistent, som arbejdede for familien. Han bad om diskretion, fordi det var mange penge, han ønskede at hæve.

Kvinden bag skranken var farvet, ligesom filminstruktøren. Hun var også gravid, så hun frygtede for sin sikkerhed.