Filmfestivalen i Sydfrankrig er allerede en gang blevet udskudt på grund af udbruddet af coronavirus.

Den 73. udgave af filmfestivalen i Cannes udskydes på ubestemt tid. Det oplyser festivalen i en pressemeddelelse tirsdag aften.

Festivalen i Sydfrankrig skulle oprindeligt have været afholdt fra 12. til 23. maj. Men allerede tidligere i marts blev den udskudt på grund af udbruddet af coronavirus.

Dengang lød det, at festivalen i stedet ville blive afholdt i slutningen af juni eller begyndelsen af juli.

Men det er ikke længere realistisk, oplyser arrangørerne bag festivalen.

- Det er åbenlyst svært at antage, at filmfestivalen i Cannes kan blive afholdt i år i sin originale form, lyder det i meddelelsen.

Arrangørerne håber dog stadig på at kunne afholde festivalen i en anden form senere på året.

Derfor har de indledt drøftelser med fagfolk i branchen, som ifølge arrangørerne støtter planen om at undersøge alle muligheder for at afholde festivalen enten i fysisk form eller på anden vis.

- Vi håber på snart at kunne komme med en udmelding om, hvilken form Cannes 2020 vil tage, skriver arrangørerne.

/ritzau/