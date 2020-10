26-årige Kyle Burgess var ude at løbe en tur i Slate Canyon i den amerikanske delstat Utah, da løbeturen pludselig udviklede sig til noget ud over det sædvanlige.

Han fik øje på, hvad der lignede fire killinger, på skovvejen foran sig og stoppede op for at optage dem på video. Han troede først, at der var tale om unger af en rødlos, men han tog grueligt galt. Det skriver New York Times.

En voksen hunpuma kom pludselig til syne, og den ville med alle midler forsvare sine unger.

»Jeg tog tre skridt, og så fik jeg øje på moren,« sagde Kyle Burgess. »Hun udstødte et brøl, og jeg begyndte at løbe baglæns som en gal. Jeg løb bare baglæns.«

De næste seks minutter, mens Kyle Burgess optog hændelsen på video, forfulgte pumaen ham. Det lykkedes ham både at undslippe og filme begivenheden.

Burgess, som voksede op i Utah, udtalte i et interview, at det kunne være gået grueligt galt. Uden at være i speciel god fysisk form lykkedes det ham at slippe godt fra mødet med den rasende hunpuma.

Han prøvede at forholde sig rolig under hele seancen, hvor han blandt andet talte til pumaen, som selvfølgelig ikke kunne forstå, hvad han sagde.

Som han kom længere og længere væk fra pumaungerne, stadig med den rasende pumamor foran sig, begyndte bandeordene at slippe ud af hans mund. Han kaldte pumaen 'dude' adskillige gange, og han bad den indtrængende om at 'gå tilbage til sine babyer'.

Det var en puma som denne, der forfulge Kyle Burgess i over seks minutter. Den forsvarede sine unger.

Han prøvede også med smiger: »Du er en god lille kat,« lød det fra ham.

Men pumaen var ligeglad. Efter cirka tre minutter sprang den frem og angreb Kyle Burgess, med tænderne blottede og ørerne trukket tilbage.

Men dyret holdt stadig afstand.

Efter seks minutter med bjergløven på 'jagt efter sig' følte Kyle Burgess, at afstanden var blevet stor nok. Han bukkede sig ned og samlede en sten op, som han smed efter pumaen, som omsider fortrak.

Derefter vendte han kameraet mod sig selv og sagde: »Så I det?«

Scott Root, der er ansat af dyreparken, fik besked om den rasende hunpuma i løbet af lørdagen. Han sendte et hold af sted næste morgen for at sikre sig, at hunpumaen og dens unger ikke længere opholdt sig nær skovvejen.

I sine 30 år i jobbet kan Scott Root ikke huske, at nogen er blevet dødeligt angrebet af en puma i Utah.

Møder med pumaer er yderst sjældne, for de er jægere, der jager alene, og de holder sig normalt på lang afstand af mennesker.

Medmindre de vil forsvare deres unger.