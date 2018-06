En mistænksom mand fra Wales var så sikker på, at hans hustru var ham utro, at han installerede et skjult kamera i deres soveværelse. Kun for at finde ud af, at hun absolut ikke var ham utro.

Det var ikke særligt smart gjort af Paul Lewis på 46 år, for han fortsatte nemlig med at tage billeder af sin kone Ann, selv om der ikke var nogen grund til det.

Ann opdagede mandens bizarre interesse, da kameraet var blevet flyttet til køkkenet. Hun fandt 29 videoer af sig selv - nogle varede kun sekunder; andre op til 40 minutter.

Da den 45-årige Ann konfronterede sin mand med sagen i januar i år, var han faktisk glad for, at hun havde fundet ud af det.

»Hun har nemlig længe nok pisset mig af,« siger han. Det skriver den engelske avis The Sun.

Sagen kom for retten i Swansea, som hørte at ægteskabet faktisk var et overstået kapitel. Han havde heller 'ikke noget seksuelt motiv' for at optage konen uden hendes viden.

Hans forsvarer, James Hartson, sagde, at han klient havde mistet sin gode karakter 'på den mest skammelige måde'.

Sagens dommer, Keith Thomas, havde følgende at sige til Paul Lewis: »Du har lavet en gennemført ubehagelig forbrydelse.«

Straffen var 14 ugers betinget fængsel, efter at han indrømmede at have optaget videofilmene. Desuden skal han holde sig fra al kontakt med sin tidligere kone i fem år og lave 120 timers samfundstjeneste.

Parret er siden blevet skilt og han er flyttet hjem til sin mor.