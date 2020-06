17-årige Darnella Frazier, der optog videoen af George Floyds død, har haft det ekstremt svært, siden videoen ramte offentligheden.

Hun optog hele optrinnet med sin mobiltelefon, og det har fået flere personer til at beskylde hende for ikke at gøre nok i forbindelse med betjentenes magtovergreb.

Det skriver norske Dagbladet.

Ifølge mediet modtager Darnella Frazier ofte beskeder fra personer, som anklager hende for ikke at have grebet ind og forhindret magtovergrebet.

En politibetjent i Minneapolis, Minnesota, knæler på George Floyds hals. Ikke længe efter mister Floyd bevidstheden og senere livet. Foto: DARNELLA FRAZIER

I den forbindelse har hun tidligere fortalt flere amerikanske medier, at hun var bange og frygtede, at det ville få konsekvenser, hvis hun blev mere involveret i optrinnet.

På sin Facebook-side forklarer hun i den forbindelse, at det slet ikke ville have haft konsekvenser for betjentene, hvis ikke hun havde fundet sin mobiltelefon frem, skriver mediet Complex.

'Havde det ikke være for mig, ville de fire politibetjente stadig have deres job og forårsage andre problemer,' skriver hun.

Efter George Floyds død er der desuden flere folk, som i beskeder beskylder hende for blot at ville have opmærksomhed og tjene penge på tragedien. Det afviser hun dog på det kraftigste i opslaget.

Det er dog ikke kun hadske beskeder, Darnella Frazier har modtaget på sociale medier. Facebook-stifteren Mark Zuckerberg har nemlig rost den 17-årige pige for hendes ageren under optrinnet.

'Selv om det er smertefuldt at se, er jeg taknemmelig for, at Darnella Frazier offentliggjorde sin video om mordet på George Floyd på Facebook. Vi havde alle brug for at se det,' skriver han på selv samme medie.

Darnella Frazier er blevet så voldsomt traumatiseret efter at have optaget videoen, at hun modtager hjælp fra en krisepsykolog.

George Floyd var mistænkt for at betale med en falsk 20 dollar-seddel, og da han modsatte sig anholdelse, blev han lagt ned på jorden, hvorefter betjenten Derek Chauvin placerede sit knæ på George Floyds hals.

Til sidst mistede George Floyd bevidstheden og afgik ved døden.