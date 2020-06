Teenageren, der optog videoen af George Floyds død, får psykologhjælp og er flyttet til en hemmelig adresse. Det oplyser TMZ.

Hendes video af en hvid betjent, der hviler sit knæ på en sort mands hals, går verden rundt og har ført til voldelige optøjer flere steder i USA.

Videoen viser de sidste minutter af 46-årige George Floyds liv. Minutter, hvor han trygler betjenten Derek Chauvin om at fjerne sit knæ med sine sidste - nu verdensberømte - ord:

»Jeg kan ikke trække vejret.«

Optrinnet blev filmet af Darnelle Frazier, en 17-årig pige, der tilfældigvis befandt sig i nærheden, da fire betjente foretog anholdelsen af George Floyd.

George Floyd var mistænkt for at betale med en falsk 20 dollar seddel, og da han modsatte sig anholdelse blev han lagt ned på jorden, hvorefter Derek Chauvin placerede sit knæ på George Floyds hals.

George Floyd klagede over smerter i maven og nakken, ligesom han fortalte betjenten, at han ikke kunne trække vejret. Alligevel fjernede betjenten ikke sit knæ, og til sidst mistede George Floyd bevidstheden og afgik ved døden.

Darnelle Frazier optog hele optrinnet med sin mobiltelefon, og det har også haft voldsomme personlige omkostninger for hende selv.

Ifølge TMZ er Darnella Frazier blevet så voldsomt traumatiseret efter at have optaget videoen, at hun modtager hjælp fra en krisepsykolog.

Udover at have været vidne til et andet menneskes voldsomme død, er hun også blevet lagt for had på internettet.

Dels af folk, der beskylder hende for at ville have opmærksomhed og tjene penge på tragedien. Dels af folk, der mener hun burde have grebet ind og forhindret betjentens magtovergreb på George Floyd.

Oveni er hendes hus blevet belejret af et stort antal journalister, der ønsker hendes kommentar. Derfor har hun set sig nødsaget til at flytte til en anden adresse. Dette er ifølge TMZ sket uden politiets hjælp.

Fire betjente blev fyret øjeblikkeligt, efter Darnellas video kom ud.

Derek Chauvin blev efterfølgende anholdt og sigtet for 'third-degree murder', hvilket svarer omtrent til det, der i dansk ret kaldes uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

I den sag er Darnella Frazier et kronvidne. Lørdag var hun sammen med sin mor og sin advokat, Seth B. Cobin, indkaldt til at afgive forklaring hos FBI Civil Rights Divison og Minnesota Bureau of Criminal Apprehension.

Seth B. Cobin siger, at det er vigtigt for Darnella Frazier at afgive sin vidneforklaring.

»Det var meget emotionelt for hende at fortælle sin historie og for os alle at høre den,« siger advokaten ifølge TMZ.

Darnella's telefon blev inddraget til kriminaltekniske undersøgelse med henblik på at hente den originale video og bruge den som bevismateriale i retssagen mod Derek Chauvin.

Ifølge den officielle obduktion døde George Floyd ikke som følge af kvælning, men som følge af hjertesygdom og indtagelse af substanser kombineret med presset fra anholdelsen.

George Floyds familie har fået to læger til at lave deres egen obduktion. De konkluderer, at George Floyd døde af kvælning som følge af pres på halsen.