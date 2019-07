Den filippinske præsident Rodrigo Duterte virkede fredag en smule børnefornærmet over den resolution, som har fået FN til til at udføre en 'udførlig' undersøgelse af den blodige narkokrig i Filippinerne.

En lang række lande har bedt verdensorganisationen om at undersøge, hvorvidt menneskerettighederne bliver overholdt i landet.

Det har fået præsident Rodrigo Duterte til at lange ud efter disse lande, og fredag var det så Islands tur til at få et par ord med på vejen. Det skriver Jyllands-Posten.

»Hvad er problemet med Island? Kun is. Det er jeres problem. I har for meget is, og der er ingen forskel på dag og nat der,« sagde han i en lettere usammenhængende tale.

»Så I kan vel godt forstå, hvorfor der ikke er nogen kriminalitet eller nogen politibetjente, og at de blot går rundt og spiser is hele dagen. De forstår ikke de sociale, økonomiske og politiske problemer i Filippinerne,« fortsatte han.

Det var Island, som - med støtte fra hovedsageligt andre europæiske lande - tidligere i juli afleverde et udkast til den resolution, der blev vedtaget i FN's Menneskerettighedsråd forleden.

18 af de 47 medlemmer af rådet stemte ifølge New York Post for, at der skal igangsættes en undersøgelse af narkokrigen, mens 14 stemte imod.

15 lande valgte at lade være med at stemme.

Udover at kalde Island for et is-ædende land, der ikke har forstand på problemerne i Filippinerne, nåede 74-årige præsident Duterte også at kalde Islands regering for en flok 'idioter'.

Det samme kaldte han de lande, som støttede Island i forbindelse med resolutionen - heriblandt Danmark.

Lande som Saudi-Arabien, Kina og Ungarn stemte imod forslaget om en undersøgelse.

Rodrigo Duterte gik i sin tid til valg på løfter om at udrydde al kriminalitet i landet. Han har flere gange sendt dødstrusler mod narkomistænkte på live-tv, mens han også har opfordret myndighederne til at skyde mistænkte, der modsætter sig anholdelse.

Ifølge New York Post er antallet af døde i Dutertes krig mod stoffer uvist.

Politiet påstår at have dræbt 6.600, som var bevæbnet og kæmpede imod anholdelse, mens aktivister påstår, at tallet kan være så højt om 27.000.

Menneskerettighedsorganisationer påstår i øvrigt, at der er tale om deciderede henrettelser samt et system, hvor beviser bliver plantet, og politirapporter bliver forfalsket.

Dette afviser myndighederne i landet dog.