Det filippinske energifirma Solar Philippines har ansøgt om at få lov til at bygge det meste af et ti gigawatt stort vindmølleprojekt. Det inkluderer, hvad der svarer til verdens største anlæg.

Planen er at den sydøstlige asiatiske nation vil forsøge at komme det stigende elektricitetsbehov i møde, ved at skifte væk fra brugen af kul.

Hvis aftagerne og lovgiverne godkender forslaget, vil firmaet have ni terawatttimer om året af energi til rådighed. Det skriver Bloomberg.

Det er nok til at nå det meste af den solenergi, Filippinerne har sat som mål i årene 2025 og 2026, siger Solar Philippines i en udtalelse.

Et par ansatte går foran de mange solpaneler, der er opstillet nær Manila i Filippinerne. Foto: MARIA TAN

De planlagte anlæg vil hjælpe til med at komme Filippinernes potentielle mangel på strøm til livs. Det vil også booste landets solkapacitet, der var på 1.127 megawatt i slutningen af 2021, væsentligt.

Filippinerne får 57 procent af sin strøm fra kulfyrede kraftværker. De brænder 29 millioner ton kul om året, ifølge data fra BloombergNEF og BP Plc.

Men Solar Philippines agter også at bygge en 3,5 gigawatt solenergi og en 4,5 gigawatt batteriopbevaring sammen med milliardæren Enrique Razon.

Det vil blive verdens største projekt til udnyttelse af solenergien, siger firmaet. Det vil forøge den eksisterende kapacitet på solområdet med det dobbelte.

Det bliver slået græs under de mange solpaneler. Foto: MARIA TAN

Et andet projekt er udviklingen af en 500 megawatt stor solfarm i Nueva Ecijiaprovinsen i det nordlige Filippinerne.