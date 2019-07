Sundhedsmyndigheder i Filippinerne har deklareret landet til at være i national dengue-feber alarmberedskab.

Det sker efter en stigning i antallet af smitteramte med virussen, der har ført til mere end 450 dødsfald siden januar, skriver CNN.

Det er isør børn under fem år, der er blevet ramt af virussen med døden til følge.

I det første halvår af 2019 er omkring 100.000 dengue tilfælde rapporteret i den asiatiske østat, hvilket er en stigning på 85 procent i forhold til samme periode sidste år, skriver mediet.

Antallet af patienter med dengue-feber er så høj på øen Samal, at patienterne er nødt til at dele senge. Foto: CERILO EBRANO

Der er blevet erklæret dengue-feber epidemi i fire af landets regioner - Mimaropa, Western Visayas, Central Visayas og Northern Mindanao.

Det er regioner med mere end 20 millioner indbyggere tilsammen.

Denguefeber Denguefeber er en virussygdom. Der findes ingen vaccine mod den. Det bedste er at beskytte sin krop mod myggestik med myggespray og tøj.

Sygdommen overføres af Aedes aegypti-myggen og den asiatiske tigermyg. De stikker i modsætning til malariamyg både om dagen samt før solopgang og solnedgang.

Der går typisk 2-5 dage, fra man stikkes, til man bliver syg. Symptomerne spænder fra udslæt, milde influenzasymptomer til høj feber, kulderystelser, muskelsmerter.

Der findes fire typer denguevirus. Får man én type, giver det livslang immunitet mod netop den type, men ikke mod de tre andre.

Der findes to alvorlige udgaver af dengue: ‘Dengue Shock Syndrom’ og ‘Dengue hæmoragisk feber', som giver indre blødninger og kredsløbskollaps.

Dengue er fundet i over 100 lande bl.a. Thailand, Indien, Filippinerne, Caribien, Puerto Rico og Cuba, Centralamerika, Afrika og stillehavsøerne med voldsomme udbrud i Sri Lanka og Elfenbenskysten i Afrika p.t. Kilde: Statens Serum Institut, Sundhed.dk

På øen Samal ses billeder af medarbejdere fra regeringen, der forsøger at udrydde myggen på gader og i bygninger med røgfugtere.

Sundhedsmyndighederne holder øje med udviklingen af dengue-feber i flere af landets andre regioner, men der er på nuværende tidspunkt ikke tale om en national epidemi i alle landets regioner.

Man forsøger at udrydde myg på øen Samal. Foto: CERILO EBRANO

Turister, der skal rejse til de ramte områder, kan med fordel forhindre smitte ved at beskytte sig mod myggestik.

Blandt andet ved at bruge lange bukser og strømper, der dækker huden og myggespray, ifølge Sundhed.dk.

Smitten kommer til indbyggere og turister via stik fra myg og ramte får influenza-lignende symptomer, og efter et par dage udslæt på ansigt, hals og bryst.

I modsætningen til malariamyggen stikker myggen med dengue smitten i dagtimerne, særligt om morgenen og ud på eftermiddagen.