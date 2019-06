En mand fra staten Louisiana er blevet idømt ti års fængsel for sin rolle i det psykologiske og fysiske misbrug af en ung, autistisk kvinde.

Hun lagde ingen fingre imellem torsdag, hvor hun fortalte ham: »Du har gjort mit liv til et levende helvede.«

Dommen over Jody Lambert er blot den seneste i en sag, der involverer en kvinde holdt i et bur. Det skriver avisen New York Post.

Hun er blevet slået, skudt og tvunget til at spise de kremerede rester af hendes egen mor, inden misbruget blev afsløret.

Det skete i Tangipahoa, og nu kører retssagen som en føderal sag ved retten i New Orleans.

»Der er ingen undskyldning for, hvad jeg gjorde,« sagde Lambert i retten, mens han stemme flere gange knækkede.

»Hun fortjente det ikke ... jeg deltog bare, fordi det var det nemmeste,« sagde han.

Da hun fik lejlighed til at svare, lød det:

»Du skulle have stoppet dem. Så havde du ikke stået i denne situation.«

Jody Lambert er søn til Raylaine Knope og stedsøn til Terry Knope II.

De har begge erklæret sig skyldige, både i en statslig og i en føderal ret, og de kan se frem til årtier i fængsel for deres del i mishandlingen af kvinden, som kun bliver identificeret i retsdokumenterne ved hendes initialer.

Lambert har allerede i oktober sidste år erklæret sig skyldig. Han har siddet fængslet siden 2016, og han får fratrukket den tid i sin dom.

Han fortæller selv, at han er vokset op i et dysfunktionelt hjem.

Dokumenter i retten viser, at Lambert ved adskillige lejligheder verbalt kvinden. Han låste hende inde i det bur, hun levede i, med en spand som et toilet i adskillige måneder.

Dokumenterne viser også, at de er i familie med offeret og hendes mor, som begge havde boet sammen med familien Knoppe indtil moderens død i august 2015.

Offeret var fyldt 22 år, da misbruget blev opdaget og de tre blev arresteret.