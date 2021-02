Det var egentlig meningen, at de små, sandede øer skulle være øde og ubeboede.

Derfor vakte det mere end en anelse opsigt, da den amerikanske kystvagt under en rutineoverflyning pludselig fik øje på en gruppe mennesker, der hektisk viftede med et flag op mod dem.

Det skriver BBC og Washington Post.

For mere end en måned siden var tre cubanere – en kvinde og to mænd – stævnet ud fra deres hjemland i en lille båd med kurs mod Florida i USA. De havde stort set intet med sig udover drømmen om en bedre fremtid.

Men i stedet for at nå frem til den destination, de havde håbet på, førte en mekanisk fejl til, at deres båd gik ned, og de måtte svømme hen til den ellers helt øde ø i Bahamas, Anguilla Cay.

Der var ingen ferskvand, men hårde vinde og heftigt solskin. Oddsene så derfor dårlige ud for de tre – men de formåede alligevel at overleve på mirakuløs vis.

I mere end en måned levede de stort set udelukkende af kokosnødder, konkylier og rotter, mens de søgte ly under nogle blade.

De lykkedes med at lave et flag, som de hejste i håbet om, at nogen ville spotte dem – og 33 dage senere lykkedes netop det.

Et fly fra den amerikanske kystvagt fløj tirsdag rutinemæssigt over stedet, og til BBC fortæller kystvagten Riley Beecher, der var med ombord, at »noget fangede hans øjes opmærksomhed.«

Han besluttede sig derfor for at flyve hen over stedet endnu engang, men i lavere højde.

Det var der, han så, at der var personer på øen.

Kystvagtholdet kunne på grund af en lav benzinbeholdning ikke redde de tre skibbrudne med det samme. I stedet måtte man fra flyet kaste en radio, mad og vand ned til dem.

#BreakingNews @USCG is assisting 3 people who have reportedly been stranded on Anguilla Cay, Bahamas for 33 days. An Air Station Miami HC-144 Ocean Sentry aircrew has dropped a radio, food and water. More to follow.#D7 #Ready #Relevant #Responsive #searchandrescue #USCG pic.twitter.com/D263ptTarz — USCGSoutheast (@USCGSoutheast) February 9, 2021

Dagen efter vendte de tilbage med nye forsyninger, før en helikopter fra kystvagten reddede de tre væk fra øen.

De var dehydrerede og afkræftede. Men i live.

»Det var utroligt. Jeg ved ikke, hvordan de gjorde det,« fortæller kystvagten Justin Dougherty ifølge Washington Post til lokalmediet WPLG.

De tre cubanere blev efterfølgende indlagt til behandling på hospitalet. De er nu i de amerikanske immigrationsmyndigheders varetægt.