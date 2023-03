Lyt til artiklen

21. marts blev Oleksandr Kamyshin udnævnt som Ukraines nye industriminister.

Og der er gode chancer for, at han holder længere i det job, end han har gjort som præsident Volodymyr Zelenskyjs rådgiver.

Her er han nemlig blevet afskediget. Det fremgår af et dekret på præsidentens hjemmeside.

'Frigørelse af Oleksandr Mykolayovych Kamyshin fra hvervet som rådgiver for Ukraines præsident' lyder det ganske kortfattet.

Det vides derfor ikke, hvorfor han nu ikke længere skal varetage rollen.

Ifølge det ukrainske medie Suspilne fik han ikke engang jobbet i én måned.

Før han blev minister, var han øverste chef for Ukraines jernbane. Her var han også rådgiver for Ukraines minister for infrastruktur, Oleksandr Kubrakov.