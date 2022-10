Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Du skal ikke handle med elefanternes stødtænder. Det er nemlig ulovligt, da de er totalfredede.

Derfor har en ret i det afrikanske land Uganda dømt en forhandler til fængsel på livstid. Det er den længste dom for denne forbrydelse, der nogensinde er givet i landets historie.

En ny lov blev vedtaget i 2019, som gjorde fængselsstraffene strengere for krybskytteri eller handel med truede dyr.

Pascal Ochiba blev i januar i år arresteret med to stykker elfenben, der tilsammen vejede 10 kilo.

En elefant vandrer nær en flod. Foto: FREDRIK LERNERYD Vis mere En elefant vandrer nær en flod. Foto: FREDRIK LERNERYD

Ifølge magistraten ved Ugandas særlige ret for vilde dyr, Gladys Kamasanyu, fortjente Ochiba en livstidsdom. Han havde tidligere været på kant med loven.

I 2020 fik jægeren, som skød og dræbte en sølvryg-gorilla ved navn Rafiki, en dom på 11 års fængsel.

Og i september i år blev to mænd hver idømt otte års fængsel, for at dræbe seks sjældne træklatrende løver.

Der er kun 7.900 vilde elefanter tilbage i Uganda. De inkluderer både skovelefanter og savanneelefanter.

En hanelefant er i brunst. Foto: FREDRIK LERNERYD Vis mere En hanelefant er i brunst. Foto: FREDRIK LERNERYD

Skovelefanter er kritisk i fare for udryddelse, mens savanneelefanterne 'kun' er i fare.

Elefanterne er der dog blevet flere af i Uganda siden 1990erne. Med de er stadig i fare for krybskytter.

Pascal Ochiba er tidligere blevet idømt en fængselsstraf. I 2017 blev han anholdt med fire stykker elfenben og skindet af en Okapi.