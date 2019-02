Ifølge anklagemyndigheden i den amerikanske stat, Massachusetts havde teenageren Michelle Carter håbet på masser af opmærksomhed og måske også ros.

Nu kan Michelle Carter istedet se frem til femten måneder bag tremmer.

Ifølge Massachusetts Højesteret gjorde Michelle Carter sig nemlig medskyldig i drab, da hun gentagende gange i 2014 via sms-beskeder opfordrede sin ét år yngre kæreste Conrad Roy III til at tage sit eget liv.

»Tiden er moden. Og du er klar. Gør det bare, Baby« og 'Lad være med at tænke for meget over det. Du sagde, at du ville gøre det. Jeg forstår overhovedet ikke, hvorfor du ikke gør det.«

Michelle Carter Foto: Wiki Vis mere Michelle Carter Foto: Wiki

Sådan lød to af Michelle Carters sms-beskeder, da Conrad Roy III, der led at depression, tøvede med at sætte sig ind i sin bil, som han i forældrenes garage var ved at fylde med udstødningsgas.

»Sæt dig ind igen,« skrev Michelle Carter ligefrem, da kæresten først havde flygtet ud af bilen fyldt med den giftige gas.

Efter flere overtalelser satte den dengang 17-årige Conrad Roy III sig tilbage i bilen. Og senere samme dag fandt hans forældre deres søn død.

Samme aften skrev Michelle Carter en lang sørgmodig besked på både Facebook og andre sociale medier, hvori hun erklærede sin endeløse kærlighed og retorisk spurgte, hvordan hun nu skulle leve uden 'manden i mit liv'.

Men ordensmagten og advokaterne fandt snart ud af, at Carter, der boede flere hundrede kilometer fra Conrad Roy, var mere end blot den 'sørgende kæreste'.

»Miss Carter tog aktivt del i dødsfaldet. Hendes sms-beskeder var en ulovlig gerning. Det var hendes pligt at hjælpe. Men istedet gjorde hun det modsatte.«

Sådan lyder det i den kendelse, som Massachusetts Højesteret torsdag afsagde.

Hermed stadfæstes en afgørelse, der sidste år blev afsagt i statens lavere retsinstans.

Michelle Carter risikerede i første omgang helt op til tyve års fængsel. Nu slipper hun med 15 måneder. Og den i dag 20-årige kvindes advokater overvejer nu ifølge avisen The New York Times, hvorvidt de vil appellere til Højesteret i Washington D.C.