For rullende kameraer fik den amerikanske politiker Ron Paul, der flere gange har stillet op som præsidentkandidat, tilsyneladende et ildebefindende fredag.

Den 85-årige politiker var midt under en livesending om det frie marked på sin YouTube-kanal, da hans tale pludselig blev slørret.

Det skriver Fox News.

Den ældre politiker – der både har stillet op som præsidentkandidat for det Libertarianske Parti og det Republikanske Parti – er ifølge det amerikanske medie efterfølgende blevet indlagt som 'en sikkerhedsforanstaltning'.

Ron Paul var medlem af Repræsentanternes Hus i sammenlagt 23 år i perioden fra 1976 til 2013, hvorefter han trak sig tilbage.

Inden da forsøgte han tre gange at stille op som præsidentkandidat. Første gang i 1988 for det Libertarianske Parti, og i 2008 og 2012 for det Republikanske Parti.

Selvom han har trukket sig tilbage, er han ifølge Fox News stadig politisk aktiv – især kæmper han for en stor, individuel frihedsrettighed og for det frie marked.

Ifølge Fox News har man forsøgt at få en kommentar til sagen fra en af politikerens sønner – senatoren for Kentucky, Rand Paul – men det har ikke været muligt.