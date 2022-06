Lyt til artiklen

Budskabet var ikke til at misforstå på den seddel, midt i sidste uge endte i hænderne på den britiske journalist Dom Phillips.

»Vi ved, hvem du er, og vi vil finde dig for at gøre regnskabet op,« stod der.

Truslen kom – ifølge det brasilianske medie O Globo – fra illegale fiskegrupperinger i Amazonas, der er rasende over, at Dom Phillips i mange år har skrevet kritiske historier om deres ageren i den brasilianske jungle.

På trods af den ubehagelige seddel satte journalisten sig søndag ned i en båd med eksperten Bruno Araújo Pereira og rettede kursen væk fra Amazonas efter et par dage, hvor de havde samlet materiale til en ny bog.

Dom Phillips på en af sine mange ture i den brasilianske regnskov. Foto: PAUL SHERWOOD Vis mere Dom Phillips på en af sine mange ture i den brasilianske regnskov. Foto: PAUL SHERWOOD

Men siden har de to ikke givet livstegn fra sig.

Klokken var seks om morgenen lokal tid, da Dom Phillips og brasilianske Bruno Araújo Pereira stævnede ud fra Vale do Javari-området nær den peruanske grænse.

Bådturen, som skulle føre dem til regionen Atalaia do Norte, skulle kun tage tre timer, men da de to herrer klokken 14 ikke var kommet tilbage, alarmerede en rettighedsgruppe for junglens indfødte det lokale politi.

Og siden har en større redningsaktion været i gang.

Et redningshold leder efter Dom Phillips. Indtil videre uden held. Foto: BRAZILIAN MINISTRY OF DEFENSE Vis mere Et redningshold leder efter Dom Phillips. Indtil videre uden held. Foto: BRAZILIAN MINISTRY OF DEFENSE

I samme periode er en lang række detaljer om Dom Phillips forsvinden kommet frem.

Det viser sig nemlig, at den britiske journalist er kendt for at forsvare de indfødte i Amazonas, og at han i samme forbindelse har rettet en hård kritik af de fiskere, krybskytter og skovhuggere, som ulovligt driver rovdrift på junglen.

Og den type kritik er aldrig faldet i god jord hos de illegale grupper.

Det gik eksempelvis for et par år siden ud over Maxciel Pereira dos Santos, der fra 2007 til 2019 levede af at beskytte de indfødtes interesser og rettigheder i Amazonas.

I 2019 blev han dog – foran sin familie – likvideret med to skud i Amazonas-byen Tabatinga.

Senere blev det bevist, at drabet skete i forbindelse med Maxciel Pereira dos Santos' kamp mod de illegale grupper.

Og grupperne har altså – ifølge de brasilianske medier – også opdaget Dom Phillips kritiske røster.

Først fik journalisten nemlig den tidligere omtalte seddel, men lørdag – dagen før det sidste livstegn – blev han også sammen med Bruno Araújo Pereira truet.

Dom Phillips på en af sine mange ture i den brasilianske regnskov. Foto: JOAO LAET Vis mere Dom Phillips på en af sine mange ture i den brasilianske regnskov. Foto: JOAO LAET

Ifølge rettighedsgruppen for junglens indfødte, Univaja, blev makkerparret nemlig mødt af en gruppe bevæbnede mænd, der viftede med deres våben og råbte til dem.

Derfor arbejder det lokale politi også ud fra teorien om, at de to er blevet udsat for en forbrydelse.

Man har også allerede afhørt fem lokale fiskere, og ifølge det lokale nyhedsbureau bliver en af dem betegnet som en mistænkt.

Det er samtidig den mand, der vurderes til sidst at have set Dom Phillips og Bruno Araújo Pereira.

Det vil dog være nemmere at komme frem til en forklaring på de tos forsvinden, hvis man finder dem – døde som levende – og det er også det, som flere pårørende de seneste 48 timer har bønfaldt redningsfolkene om.

»Jeg vil gerne appellere til, at myndighederne intensiverer søgningen. Vi har stadig en spinkelt håb om at finde dem, og selvom jeg ikke finder dem i live, skal de bare findes,« sagde Dom Phillips brasilianske kone tirsdag.