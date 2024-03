Det gik helt galt, da to mænd i 2021 besteg bjergtinden Matterhorn.

Opad gik det fint, idet de nåede toppen, men da de skulle ned igen, tog tingene en ubehagelig drejning.

De to valgte at overnatte i en hytte i 4.000 meters højde. Da de vågnede, opdagede de, at de var ramt af frostskader i sådan en grad, at de måtte reddes og flyves på hospitalet.

Her stod det så slemt til for den ene af de to mænd, at han fik amputeret alle tæer på højre fod og delvist amputeret fire fingre.

Efterfølgende henvendte manden sig til sit forsikringsselskab, hvor han havde forsikret sig mod uheld, men beskeden herfra kom som et chok.

Forsikringsselskabet ville ikke betale for hans skader, da de ikke mente, at de var sket som følge af et uheld.

Sagen endte i retten, og nu er der langt om længe faldet en afgørelse. Det skriver Blick.

Og det var ikke gode nyheder for alpinisten.

Manden forklarede, at de var blevet overrasket af pludseligt uvejr, hvilket betød, at han mistede dele af det tøj, der skulle have holdt ham varm. Men vejrdata viste, at dette ikke passede.

Samtidig mente retten, at der i den slags højde måtte forventes pludselige skift i vejret og lave temperaturer.