Hun er tidligere mexicansk skønhedsdronning. Men de tider er for længst forbi.

Sammen med sin partner er hun blevet idømt fire års fængsel i Spanien. De blev fristet af den gode vin på et luksushotel.

Straffen fik de for at løbe med 45 flasker vin til en anslået værdi af godt 12 millioner kroner.

Tyveriet skete i 2021 på et luksushotel i byen Cáceres. Parret opholdt sig på hotellet som gæster. Det skriver BBC.

Det var her i vinkælderen på luksushotellet Atrios i Cáceres, Spanien, at de 45 flasker vin blev stjålet. Foto: Carles Allende / Restaurante Atrio / Reuters Vis mere Det var her i vinkælderen på luksushotellet Atrios i Cáceres, Spanien, at de 45 flasker vin blev stjålet. Foto: Carles Allende / Restaurante Atrio / Reuters

De flygtede senere, men blev anholdt ni måneder efter ved grænseovergangen mellem Kroatien og Montenegro. De blev straks sendt retur til Spanien, men vinen er aldrig blevet fundet.

I retten blev de kun benævnt Tatiana og Estanislao, men de er blevet identificeret af den spanske presse som Priscila Lara Guevara og Constantín Dumitru.

Tatiana tjekkede ind på det eksklusive hotel Atrio i oktober 2021. Hun brugte et falsk schweizisk pas for at komme ind.

Senere blev hun fulgt af Estanislao, og de nød begge en 14 retters menu i hotellets Michelin-restaurant. Efter middagen fulgte en tur i vinkælderen.

Advokaten for forsikringsselskabet Rafael Montes fortæller pressen nyt uden for provinsretten i Cáceres. Foto: Carlos Criado Vis mere Advokaten for forsikringsselskabet Rafael Montes fortæller pressen nyt uden for provinsretten i Cáceres. Foto: Carlos Criado

Tidligt næste morgen returnerede Estanislao til kælderen med stjålne nøgler. Retten mener, at han stjal dem fra hotellets reception.

En af flaskerne med vin, som blev stoppet ned i rygsækken, var en 217 år gammel flaske Château d’Yquem. Alene den havde en værdi på over to millioner kroner, skriver The Guardian.

Tyvene blev efterlyst internationalt, og jagten på dem sluttede i juli året efter. Parret blev anholdt, da de forsøgte at komme ind i Kroatien.

Parret skal nu betale 5,6 millioner kroner til forsikringsselskabet i erstatning.

Politibilen med de to anklagede ankommer til retten i Cáceres. Foto: Carlos Criado Vis mere Politibilen med de to anklagede ankommer til retten i Cáceres. Foto: Carlos Criado

Dommen er ikke endelig. Parret har mulighed for at appellere den.