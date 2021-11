En flygtet tyv er blevet idømt fire års fængsel ved en britisk domstol. Har har nemlig stjålet for mere end 880.000 kroner antikke mønter og andre klenodier – men politiet leder stadig efter ham. Han er formentlig flygtet til sit hjemland Polen.

Den 31-årige polak Dominik Kuzio brød ind i Simon Bendalls hjem i Westminster og slap af sted med en samling antikke mønter, medaljer, skeer og ure. Alt sammen til en værdi på næsten 900.000 kroner. Desuden forsvandt han med en computer.

Desværre døde den 80-årige Simon Bendall i juni 2019. Han var en verdensberømt ekspert med speciale i antikke mønter, specielt den byzantinske tidsalder.

I løbet af sin levetid havde Bendall akkumuleret en fornem samling. Det skriver Sky News.

En eftermiddag i februar 2018 tog han på pub med nogle venner, og imens brød Kucio ind i Bendalls hjem.

Efter pubbesøget opdagede Bendall, at der havde været en eller flere indbrudstyve på besøg i hjemmet.

»Ethvert indbrud er forfærdeligt, men i dette tilfælde er det mere forfærdeligt for Bendalls familie. For det, der blev stjålet, var sjældne mønter, der var meget personlige for ham,« udtalte politimanden Samuel Turner dengang.

»Hans interesse for antikke mønter begyndte, da han var teenager. Og det var en passion, han havde hele livet.«

Dominik Kuzios dna blev fundet i Bendalls hjem, og han blev anholdt og afhørt, inden han fik lov til at gå – efter at have betalt kaution.

Han udeblev dog, da sagen kom for retten, ligesom han heller ikke vedkendte, hvad han var tiltalt for.

Senere blev han anholdt for en anden forbrydelse og kom for i retten i 2020.

Men igen fik han lov at gå – og han har været efterlyst lige siden.

Dominik Kuzio blev – in absentia – idømt fire års fængsel for indbruddet.

Politimanden Samuel Turner kaldte dommen for velkommen, men han sagde, 'den smagte en smule bittersødt', for Kucio er stadig efterlyst.