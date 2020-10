Man skal passe på med, hvad man roder sig ud i. Det kan en 35-årig australsk mand fra byen Canberra tale med om.

Han brugte nemlig håndtaget på en indkøbsvogn til at banke løs på sin partners ekskæreste. Angrebet var så voldsomt, at offerets hjerneskal blev synlig – og det kostede den 35-årige mand knap fire års fængsel. Det skriver den lokale tv-station ABC.

Manden, der begik forbrydelsen, hedder Michael John Barron, og han erkendte sig skyldig i delstaten Australia Capital Territories højesteret.

Offeret havde flere frakturer på hjerneskallen, og dele af den var synlig i et sår over hans øjenlåg. Han blev ramt adskillige gange under angrebet, der fandt sted i februar i år.

Retten fik at vide, at det hele udsprang af en række beskeder, som kvinden havde sendt til sin ekskæreste på mobilen. De var sendt, før han mødte op for at hente nogle ting, han havde glemt i hendes hjem.

Kvinden havde netop afbrudt deres syvårige forhold omkring nytår.

Mandens forsvarer bemærkede, at angrebet var planlagt, og at det var arrangeret af kvinden. Barron gjorde bare, hvad han havde fået besked på – i troen på, at han gjorde det rigtige, hævder forsvareren.

»Han blev simpelthen opslugt af disse planer,« sagde advokaten Paul Edmonds. Han måtte dog indrømme, at det var Barron, som skaffede indkøbsvognen og bankede løs på offeret.

Ifølge dommeren var motivet for forbrydelsen hævn. Offeret havde været ude af stand til at forsvare sig, og Barron var heldig, at hans offer ikke blev mere skadet.

Dommer Murrell noterede sig også, at Michael John Barron havde en lang historie bag sig, der involverer cannabis, methamfetamin og heroin. Han virkede opsat på at forandre sit liv, men han var i stor fare for at blive ved med at tage stoffer.

Dommen var helt klar. Barron skal i fængsel i tre år og 11 måneder.