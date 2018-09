En 10-årig dreng, Xavier, fra Missouri, USA, kan regne sig selv for et mirakel.

Han blev i lørdags angrebet af hvepse og faldt fra et træhus med hovedet forrest ned på et kødspyd.

Og Xavier Cunningham kan smile ad det i dag.

Da drengen landede på jorden, ramte kødspyddet ham til højre for næsen og gik durk igennem.

Allerede søndag blev han opereret på universitetshospitalet i Kansas. Her smiler den 10-årige Xavier Cunningham. Foto: AFP PHOTO / Family Photo / Shannon MILLER Vis mere Allerede søndag blev han opereret på universitetshospitalet i Kansas. Her smiler den 10-årige Xavier Cunningham. Foto: AFP PHOTO / Family Photo / Shannon MILLER

Mirakuløst nok ramte den hverken øjnene, hjernen, rygraden eller nogen af de vigtigste blodårer. Det skriver BBC.

Hospitalet i Kansas har udtalt til de lokale medier, at den 10-årige vil komme sig fuldstændigt.

Det tog et hold læger fra Kansas Universitetshospital flere timer at fjerne det firkantede kødspyd. Der var mere besværligt, end hvis det havde været et rundt spyd.

Xavier legede i træhuset i Harrisonville, Missouri, da hvepse pludselig begyndte at stikke ham.

Det var fra dette træhus, at den 10-årige Xavier Cunningham faldt med hovedet først ned i et kødspyd lørdag den 8. december. Foto: AFP PHOTO / Family Photo / Shannon MILLER Vis mere Det var fra dette træhus, at den 10-årige Xavier Cunningham faldt med hovedet først ned i et kødspyd lørdag den 8. december. Foto: AFP PHOTO / Family Photo / Shannon MILLER

Han faldt ned fra træhuset og landede direkte på et 30 cm langt kødspyd, som borede sig 15 cm ind i hovedet på ham.

»Jeg skal dø, mor, jeg kan føle det,« lød det fra sønnen på vej til hospitalet. Det har hans mor, Gabrielle Miller, udtalt til avisen The Kansas City Star.

Til sidst endte Xavier på universitetshospitalet i Kansas, hvor han blev opereret søndag morgen.

Koji Ebersole, læge på hospitalet, udtalte til avisen The Star:

»Det kunne ikke have været planlagt bedre, end det var. Der var kun en chance mod en million for, at kødspyddet ville bore sig 15 cm ind i hans hoved og ikke ramme noget alvorligt på vejen.«

Lægen kaldte drengens helbredelse for intet mindre end et 'mirakel'.