Sigurjon Helgi fik sig sent mandag aften en uventet start på sin juleferie.

Han var ombord på et fly fra København til den internationale lufthavn Keflavik på Reykjanes-halvøen, da en sms kort før landing pludselig tikkede ind på hans telefon.

»En bekendt skriver til mig, at udbruddet er startet. Til at starte med kunne jeg slet ikke forstå det, for vi havde ikke fået noget at vide på flyet. Vi vidste intet.«

Men rigtigt nok. Det var klokken 23.17, kort før Sigurjon Helgi skulle lande, at en vulkan fra halvøen Reykjanes gik i udbrud og startede en flod af lava.

»Den lader til at flyde i alle retninger fra sprækken, som ser ud til at være ret stor. Sprøjterne af lava er ret høje, så det lader til at være et kraftigt udbrud,« lød det fra Islands politikommissær, Víðir Reynisson.

Sigurjon Helgi fortæller til B.T., at flyet måtte afvente landing i Keflavik og i stedet måtte cirkulere rundt i luften, indtil der blev givet tilladelse knap en halv times tid senere.

Det var fem minutter før landing, at Sigurjon Helgi blev konfronteret med det voldsomme syn.

»Himlen var ildrød, og vi så en lang sprække, der var flere kilometer lang.«

»Det så totalt voldsomt ud, og det var meget surrealistisk at opleve.«

Han fortæller, at de kunne se, hvordan flere veje var spærret og trafikken totalt stoppet.

»Det er klart, at man på det her tidspunkt blev lidt nervøs, fordi vi anede jo intet om, hvad der ventede os, og hvad der foregik.«

Han understreger dog, at personalet efter landing var professionelle og tog godt hånd om passagererne, og derfor var der heller ingen dramatik at spore.

Siden Sigurjon Helgi landede, er aktiviteten af ​​udbruddet blevet kraftigt reduceret. Dog er det for tidligt at sige, om faren er helt overstået. Særligt i fiskeribyen Grindavik.

B.T. har også talt med islandsk familie, som har været evakueret siden november og lige nu bor tre personer i en stue, mens deres hus og by er forladt. Vulkanudbruddet gør, at de ikke ved, hvornår de kan komme hjem.

