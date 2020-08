Da en amerikansk high school-lærer første dag efter sommerferien stod op og klædte sig på, havde hun næppe forestillet sig, at hendes tøjvalg ville ændre hendes liv.

Iført en sort T-shirt tændte hun computerskærmen for at online undervise 9. klasse på El Camino Real Charter High School i Woodland Hills, California.

Henover brystet stod tre ord: ‘I can’t breathe’.

De tre ord var de sidste George Floyd sagde, da en politimand holdt et knæ mod hans hals og kvalte ham.

En politibetjent i Minneapolis, Minnesota, knæler på George Floyds hals. Ikke længe efter mister Floyd bevidstheden og senere livet. Foto: DARNELLA FRAZIER Vis mere En politibetjent i Minneapolis, Minnesota, knæler på George Floyds hals. Ikke længe efter mister Floyd bevidstheden og senere livet. Foto: DARNELLA FRAZIER

I maj måned satte George Floyds død i Minneapolis gang i en verdensomspændende bevægelse mod politibrutalitet og racisme. Siden har ‘Black Lives Matters’ været et emne, alle har talt om.

Læreren havde netop været på kursus i at undervise i anti-racisme og ifølge kollegaer var T-shirten del af et nationalt projekt, der hedder ‘Black Lives Matter at School’ som har til formål at få skolebørn til at tage stilling til racisme. Det skriver Los Angeles Times.

Men tøjvalget faldt en far til en af eleverne for brystet. Så meget at han tog et billede af læreren og lagde det på sine sociale platforme, hvor det fik folk til at reagere - både med likes, men også med det modsatte.

Reaktionerne – især de negative – stak dog helt af efter Youtuberen, Elijah Schaffer, der har showet ‘Slightly Offens*ve’ delte billedet på sin twitterprofil, der har mere end 200.000 følgere.

This is a LAUSD English teacher on a zoom call wearing an “I can’t breath shirt”



teaching her students about “racial injustice & fixing the corrupt system”



A concerned father reached out to me because his daughter was not being taught English in her online English class pic.twitter.com/EPiBU53Lzn — ELIJAH RIOT (@ElijahSchaffer) August 16, 2020

»En bekymret far har henvendt sig til mig, fordi hans datter ikke blev undervist i engelsk i hendes engelsktimer,« skrev Schaffer på Twitter.

Siden har læreren modtaget adskillige dødstrusler. Hendes adresse er blevet delt online, og hun har følt sig tvunget til sammen med sin teenagedatter at forlade sit hjem.

»Jeg har ikke følt mig sikker nok til at tage hjem siden den 18. august,« skrev hun i den anmeldelse hun har indgivet til det lokale politi.

I følge Cecily Myart-Cruz, der er formand for lærernes fagforening i Los Angeles, frygter den kvindelige lærer for sit liv.

På en liste over hvilke følger chikanen har haft, har læreren hos politiet krydset følgende muligheder af:

‘Kan ikke arbejde’, ‘Mentale problemer’ og ‘Frygt for mit barns sikkerhed’.

I denne uge demonstrede elever og lokale til fordel for den kvindelige lærer.