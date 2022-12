Lyt til artiklen

Da CIA-direktør Williams Burns i sommer blev spurgt, hvorfor Rusland så gerne ville have Viktor Bout udleveret, lød svaret:

»Det er et godt spørgsmål, fordi Viktor Bout er et kryb.«

Men nu er den berygtede, russiske våbenhandler ikke desto mindre tilbage i hjemlandet. Som den ene halvdel af en spektakulær og højprofileret fangeudveksling mellem USA og Rusland, der faldt på plads torsdag, hvor den amerikanske basketstjerne Brittney Griner har haft den anden hovedrolle.

Og skal der kåres vindere og tabere i den diplomatiske aftale, der har været behandlet på allerøverste politiske niveau hos præsidenterne Vladimir Putin og Joe Biden, peger pilen næsten entydigt i en retning.

Her passerer Brittney Griner (i rødt) og Viktor Bout (med gul kuvert) hinanden i Abu Dhabis lufthavn som led i fangeudvekslingen. Foto: - Vis mere Her passerer Brittney Griner (i rødt) og Viktor Bout (med gul kuvert) hinanden i Abu Dhabis lufthavn som led i fangeudvekslingen. Foto: -

»Det er en tiltrængt sejr for Putin,« lyder analysen eksempelvis hos Washington Examiner:

»Byttehandlen giver Putin mulighed for at bruge det som propaganda i form af, at han fik krammet på USA. Den russiske regering har nydt at se Biden-administrationens alt for synlige desperation efter at få en aftale med Griner på plads.«

Med andre ord: Selvom Rusland siden Viktor Bouts arrestation tilbage i 2008 har ønsket at få 'dødens købmand' udleveret, har Brittney Griner-sagens aktualitet og stjernedrys givet USA en mere påtrængende interesse i at opnå en aftale. Og det har derfor tilsyneladende også taget initiativ til forhandlingerne.

Det er således et større prestigetab for USA at slippe Viktor Bout fri, end det er for Rusland at sige farvel til Brittney Griner, der blev anholdt bare en uge, inden at krigen i Ukraine brød ud. Joe Biden har siden voldsomt harceleret over først arrestationen og siden dommen for narkosmugling – Brittney Griner blev stoppet i lufthavnen i besiddelse af en lille smule cannabisolie til eget brug.

Viktor Bout fotograferet i 2010. Foto: Damir Sagolj Vis mere Viktor Bout fotograferet i 2010. Foto: Damir Sagolj

»Rusland tilbageholder Brittney uretmæssigt. Det er uacceptabelt, og jeg opfordrer Rusland til at løslade hende med det samme,« har den amerikanske præsident eksempelvis sagt.

I stedet fik hun en dom på ni års fængsel.

Som DRs Rusland-korrespondent, Matilde Kimer, tidligere har forklaret: »Hun har jo selv indrømmet, at hun har begået en fejl, og på den måde har hun blottet sig, og der har Rusland øjnet en mulighed for at bruge hende i det store politiske spil mellem dem og USA.«

Den russiske overhånd kom eksempelvis til udtryk, da en talskvinde for den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, i august blev spurgt til, om han ville se på sagen. Hun svarede: »Han vil se på det, når tiden tillader det. Lige nu har han en travl kalender.«

Viktor Bout (th.) i Abu Dhabis lufthavn i forbindelse med udvekslingen. Foto: - Vis mere Viktor Bout (th.) i Abu Dhabis lufthavn i forbindelse med udvekslingen. Foto: -

Og ifølge Washington Examiner kan den russiske sejr også ses i, at USA ikke fik inkluderet en anden amerikanske fange i Rusland, Paul Whelan, i udvekslingen. Læs mere om ham her.

»Det er blevet tydeligt fremhævet i russiske statsmedier. Dermed kan Putin fortsat udnytte Whelans lidelser og bruge ham som et særdeles vigtig propagandaværktøj,« lyder det hos mediet:

The Washington Post skriver, at »der næppe er tvivl om, at Bout er en topgevinst« for Rusland. Og skriver videre, at det sandsynligvis skyldes hans formodede nære forbindelser til den militære russiske efterretningstjeneste, GRU.

Viktor Bout har i alle årene i amerikansk fangenskab nægtet sig skyldig i de omfattende anklager for massiv våbenhandel i Afrika, Mellemøsten og Asien og afvist enhver forbindelse til det russiske styre. Han har angiveligt heller ikke afsløret russiske hemmeligheder til amerikanske efterretningstjenester.

Brittney Griner på vej ud af flyet tidligt fredag (lokal tid) i Texas, hvor hun lander i USA. Foto: SUZANNE CORDEIRO Vis mere Brittney Griner på vej ud af flyet tidligt fredag (lokal tid) i Texas, hvor hun lander i USA. Foto: SUZANNE CORDEIRO

Ifølge The Washington Post kan Rusland derfor også have stor interesse i, at det forbliver på den måde og samtidig sende et signal om, at man på den led bliver belønnet for at holde mund.

»Moderlandet glemmer dig ikke,« som det bliver beskrevet.

Hos CNN bliver det i samme spor understreget, at Vladimir Putin med den amerikanske frigivelse af Viktor Bout kan tilfredsstille nogle af sine vigtigste støtter, hvor våbenhandlerne »har nærmest mytologisk vigtighed«.

»Aftalen kan derfor give Putin personlig vinding: Mange mener, at da Bout opererede i Afrika, havde han tætte bånd til den russiske elite, der nu er Putins nærmeste bagland. Det er netop disse mennesker, som Putin ønsker at indynde sig hos nu.«

Og her er timingen ikke mindst vital midt i en tid, hvor Rusland har store militære problemer i Ukraine. Her er det et tiltrængt lyspunkt og gok til Vesten for den russiske præsident, men som det også videre lyder hos CNN:

»Ja, det er en sejr for Putin, men det kan komme på bekostning af, at han udstiller sin svaghed og behov for at stille den militære elite, som han er så afhængig af, tilfreds.«

Netop krigen i Ukraine har betydet, at USA skulle forsøge at forhandle om en udveksling med Rusland på det værst tænkelig tidspunkt, hvor forholdet ikke har været værre siden Den Kolde Krig.

At det lykkedes at nå et resultat, ser CNN omvendt noget meget positivt i.

»Det er en god ting for alle på kloden. Det betyder, at nogen har holdt hovedet koldt og dermed har sejret. Endda også i almen interesse.«

Både Viktor Bout og Brittney Griner er tilbage i deres respektive hjemlande.