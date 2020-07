En mand fra Florida – amerikansk stat, der netop nu er meget hårdt ramt af coronavirussen – kunne ikke lade chancen gå fra sig. Chancen for at fuppe sig til millioner af dollar.

Manden, David T. Hines, har tilsyneladende fuppet sig til næsten fire millioner dollar (26 millioner kroner) fra den centrale regerings låneprogrammer, som er led i kampen mod coronavirussen. Det skriver New York Post.

Ikke alene fik han adgang til de mange penge, men han brugte dem blandt andet på en spritny Lamborghini og andre luksusprodukter, oplyser myndighederne mandag.

David T. Hines er blevet sigtet for at bedrage en bank, at give falske oplysninger til en finansinstitution og at deltage i ulovlige transaktioner.

David T. Hines. Foto: Miami Dade County Corrections and Rehabilitation Vis mere David T. Hines. Foto: Miami Dade County Corrections and Rehabilitation

Den 29-årige Hines, der bor i Miami, forsøgte oprindeligt af få 13,5 milioner dollar fra et statsligt Payment Protection Program (PPP).

Han skrev ansøgninger på vegne af en masse forskellige firmaer og skrev, at han skulle bruge pengene til at betale sine ansatte løn.

Det viste sig hurtigt, at 'de såkaldte ansatte enten slet ikke eksisterede, eller også tjente de kun en lille del af det, som Hines havde opført i sine PPP-ansøgninger', står der i den beedigede, skriftlige erklæring.

Ikke desto mindre godkendte banken tre af lånene på tilsammen 3,9 millioner dollar.

En Lamborghini Huracán-sportsvogn. Foto: GIUSEPPE CACACE Vis mere En Lamborghini Huracán-sportsvogn. Foto: GIUSEPPE CACACE

Der fik kun få dage, efter Hines havde modtaget pengene, til han købte en Lamborghini Huracán til over 318.000 dollar (lidt over to milioner kroner).

Han brugte også tusinder af dollar på datingsider på internettet, smykker og på at bo på fine hoteller i Miami Beach.

Han blev afsløret af det føderale politi, som fandt ud af, at Lamborghinien var hans, efter den var involveret i en ulykke 11. juli, skriver Miami Herald.

Politiet har beslaglagt bilen.

Hines blev anholdt i fredags, men løsladt mod en kaution på 100.000 dollar.

Han har fået lov til at opholde sig i sin mors hjem med en gps-sender monteret på benet indtil retssagen.