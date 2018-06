En gruppe arbejdere på en byggeplads i britiske Chertsey fik et chok, da de mødte på arbejde i 26 graders varme og fik at vide, at de ikke måtte have shorts på. Men efter at have gransket reglerne, fik de en god idé.

Mændene blev mandag beordret i et par jeans 'af sikkerhedsmæssige hensyn', lød det fra ledelsen. Men da temperaturen ramte 26 grader i den britiske by, blev det svært at arbejde for mændene, der derfor kiggede reglerne igennem for at finde et smuthul. Og de fandt det.

Den nye regel gik nemlig specifik på shorts, og derfor så mændene ikke noget problem i at møde på arbejde i kjole og nederdel - hvilket arbejdspladsen ikke kunne sige noget imod, da det i så fald ville bryde dens regulativer på ligestillingsområdet, skriver The Sun.

45-årige Simon Miles fortæller til mediet, at han adlrig i sine 20 år i branchen havde oplevet noget lignende de nye regler, og at 'shorts er som skabt til murere'.

»Jeg overvejede først at finde et nyt arbejde, og nogle af de andre drenge kæmpede virkelig i deres ukomfortable jeans. Vi kom frem til, at det var et spørgsmål om sundhed og sikkerhed,« siger han.

»Det gik op for os, at der var kvinder på kontoret på samme byggeplads, der har nederdel på på arbejde, så de kunne ikke forhindre os i at gøre det samme,« siger Simon Miles, der gik i sin kones klædeskab og fandt en denimnederdel, som dagen efter blev skiftet ud med en grøn kjole.

Bygningsarbejderne fortæller til B.T., at stuntet virkede. Torsdag er mændene på arbejde iført shorts, fortæller en af arbejderne, Chad Cusselle.

Og det er Simon Miles egentlig glad for - trods et par muntre og luftige dage.

»På en byggeplads kan en kjole nemt sætte sig fast i noget. jeg har dog aldrig haft problemer, når jeg har haft shorts på,« siger han til The Sun.

Det er ikke kun i England, at shorts på arbejdet kan være et problem. Da Jyllands-Posten for nylig forbød deres journalister at tage på arbejde i shorts, skabte det ligeledes debat.