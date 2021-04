Sønnen af en myrdet juveler fra Austin i Texas, USA, er blevet idømt 35 års fængsel. Han har indrømmet, at han har bestilt et mord på sin far.

Den 22-årige Nicolas Patrick Shaughnessy erklærede pr. video sig skyldig i mord. Det skriver New York Post.

Men dommen var ikke hård nok for familien til den afdøde juveler:

»Det ville være vores håb, at du aldrig blev løsladt fra fængslet,« skrev familien.

»Vi accepterer dommen, men er langtfra tilfredse med den.«

Patrick Shaughnessy og Jaclyn Alexa Edison blev begge anholdt efter mordet. Foto: xxx Vis mere Patrick Shaughnessy og Jaclyn Alexa Edison blev begge anholdt efter mordet. Foto: xxx

Patrick Shaughnessy og hans veninde på det tidspunkt, Jaclyn Alexa Edison, blev begge anholdt i forbindelse med mordet i 2018. De var dengang 19 år.

De har siden giftet sig – og er blevet skilt igen.

Shaughnessys forældre, Ted og Corey, blev begge overfaldet i soveværelset i deres hus. Ted Shaughnessy blev fundet død på gangen med kroppen fuld af kugler.

En familiehund blev også dræbt, men hustruen Corey overlevede ved at gemme sig i et skab, efter at hun havde skudt igen mod morderen.

Den 22-årige søn af en juveler, Nicolas Patrick Shaughnessy, har fået fængsel i 35 år for at have bestilt mordet på sin egen far. Foto: Travis County Jail Vis mere Den 22-årige søn af en juveler, Nicolas Patrick Shaughnessy, har fået fængsel i 35 år for at have bestilt mordet på sin egen far. Foto: Travis County Jail

I månederne op til mordet opsøgte Nicolas Shaughnessy flere forskellige mennesker og spurgte dem, om de var villige til at dræbe nogen for penge.

Han havde regnet ud, at han ville modtage 50 millioner kroner fra livsforsikringen, hvis han mistede begge forældre.

Detektiverne fandt ingen beviser på, at der var brudt nogen døre op, hvorefter de anholdt Nicolas. De fandt nemlig ud af, at han ville modtage de mange millioner, hvis hans forældre døde.

En anden mand, den 23-årige Arieon Smith, erklærede sig skyldig i mordet ved samme høring. Han blev også dømt til 35 års fængsel.