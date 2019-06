En mand fra den amerikanske stat Iowa har fået 120 års fængsel for at have seksuelt misbrugt sin egen datter ved adskillige lejligheder.

Misbruget skete fra hun var helt lille, til hun nåede seksårsalderen. Han har endda voldtaget hende live på internettet, hævder myndighederne.

Den 29-årige Steven Douglas Crook Jr. har erklæret sig skyldig i at udnytte et barn seksuelt, og han har fået den maksimale straf, siger den offentlige anklager for Iowa i en udtalelse.

Myndighederne har fundet optagelser af misbruget blandt Crooks ejendele. En mappe var kaldt 'Børneporno og babyvoldtægt', skriver Des Moines Register.

»Hver gang et barn bliver misbrugt i Iowa, og vi har videoer eller fotografier af misbruget, så kan forbryderen blive retsforfulgt i en føderal retssag. Han kan se frem til årtier, hvis ikke livstid, bag tremmer,« siger anklager Marc Krickbaum i en udtalelse.

»Steven Crook skal bruge resten af sit liv i et føderalt fængsel. Det er der, han hører hjemme.«

Den lille pige blev seksuelt misbrugt næsten fra sin fødsel. Nogle gange involverede det vold. Det skriver New York Post.

Forbryderen tog både fotos og video af misbruget, og streamede det nogle gange live på interettet, siger anklagerne.

Han har endda opfordret sine følgere til at se på hans voldtægt af den hjælpeløse pige online.

Politiet fik dog endeligt stoppet misbruget, da de reddede hende fra hjemmet i marts 2018, da hun var seks år.

I denne sag blev det seksuelle misbrug ikke opdaget i årevis, fordi familiemedlemmer ikke rapporterede det til politiet.

I mellemtiden er den lille piges mor, Kendra Hoover, også blevet tiltalt, fortæller tv-stationen KTVO.

Anklagerne hævder, at hun lod sin lille datter være alene sammen med Crook - selv om hun havde set videoer af misbruget.

Hendes sag bliver behandlet til december.