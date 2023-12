Juanita Castro – lillesøster til de mangeårige cubanske ledere Fidel og Raul Castro – er død.

Hun gik bort mandag i en alder af 90 år.

Det skriver franske Le Monde.

Forfatteren Maria Antonieta Collins, som var med til at skrive Juanita Castros selvbiografi om forholdet til netop brødrene, bekræfter dødsfaldet på Instagram.

»I dag (mandag, red.) er en enestående kvinde og en utrættelig forkæmper for det Cuba, hun elskede så højt, gået bort,« lyder det her.

Juanita Castro flygtede fra Cuba i 1964.

Det var fem år efter revolutionen i landet, hvor hendes brødre kom til magten.

Lillesøsteren var dog ikke enig i Fidel og Raul Castros linje for landet, og hun forsøgte aktivt at bekæmpe dem som blandt andet undercoveragent for den amerikanske efterretningstjeneste CIA.

Juanita Castro har udgivet en selvbiografi om forholdet til brødrene. Foto: Carlos Barria/Reuters/Ritzau Scanpix

Siden har Juanita Castro levet i Miami som mange andre flygtede cubanere.

Men i sin selvbiografi beskrev Juania Castro den utilpassede situation, som hun i mange år har levet under.

»Jeg har uden tvivl lidt mere end resten af eksilcubanerne, fordi intet sted langs Floridas stræder har jeg fået et pusterum, og kun få forstår paradokset i mit liv,« lød det i bogen ifølge Le Monde:

»I Cuba ses jeg som en desertør, fordi jeg rejste og fordømte regimet. For mange i Miami er jeg 'persona non grata', fordi jeg er Fidels og Rauls søster.«

Først Fidel Castro og siden Raul Castro stod i spidsen for Cuba i årtier efter revolutionen, indtil sidstnævnte valgte at trække sig i 2021.

Han er i dag 92 år. Fidel Castro døde i 2016.