Fiat-Chrysler forhandler med franske PSA, der står bag store bilmærker. Vi siger ikke mere lige nu, lyder det.

Den italiensk-amerikanske bilfabrik Fiat-Chrysler (FCA) bekræfter, at det afsøger muligheden for at gå sammen med den franske PSA-koncern, som står bag Peugeot, Citroën og Opel.

En fusion vil gøre dem til et af de største selskaber på det globale marked for bilproduktion.

FCA "bekræfter, at der er drøftelser i gang om at skabe en af verdens største bilselskaber".

- FCA har ikke mere at sige på dette tidspunkt, hedder det.

Skulle det nye selskab blive en realitet, vil det blive det fjerdestørste inden for bilproduktion, kun overgået af Volkswagen, Renault-Nissan og Toyota.

Den mulige fusion blev først omtalt af avisen Wall Street tirsdag.

Ifølge avisen er det en aftale mellem lige parter, der forhandles. Altså at PSA's topchef, Carlos Tavares, og FCA's formand, John Ekman, bevarer deres respektive stillinger i den nye bilgruppe.

FCA, som også omfatter bilmærkerne Jeep, Alfa Romeo og Ram, kontrolleres af den italienske Agnelli-familie, som grundlagde Fiat. Koncernen har længe ledt efter en partner.

Den mulige fusion kommer på et tidspunkt, hvor bilbranchen generelt står over for meget store udfordringer. Bilernes udstødninger skal overholde stadig skrappere miljø- og kllimalovgivning, der skal udvikles helt nye elbiler, og der kommer helt nye standarder for sikkerhed.

En kilde siger til nyhedsbureauet Reuters, at bestyrelsen i PSA mødes onsdag for at diskutere en mulig aftale med FCA.

Efter Wall Street Journal skrev om den mulig sammensmeltning tirsdag, røg kursen på Fiat-aktier i vejret i USA og endte med et plus på 7,5 procent.

PSA er også på vej op. Onsdag formiddag er dets aktier 6,3 procent dyrere.

Franske Renault, der tidligere har forsøgt at indgå et samarbejde med Fiat, må derimod se sin værdi reduceret onsdag formiddag.

/ritzau/dpa