Med store navne som Cardi B og Asap Rocky var der tegnet op til et brag af en festival i den belgiske by Lommel, men det endte i kaostilstande. Politiet måtte træde til med arresteringer.

Folk var trukket i festival-outfits med gummirøjser, bøllehat, bumbag og glimmer-sminke i hovedet. Men det blev til en kort fornøjelse for festivalgæsterne.

Byens borgmester trak i gardinet og lukkede det hele, fordi sikkerheden ikke var i orden allerede på festivalens første dag d. 28. juni, skriver HLN.be.

'Jeg forstår de mange menneskers skuffelse, men jeg ønsker ikke at skulle forklare forældre i morgen, hvorfor deres barn ikke kom sikkert hjem', forklarer borgmester Bob Nijs i en pressemeddelelse.

Kort tid efter man havde åbnet portene for de håbefulde gæster, der havde betalt, hvad der svarer til knap 600 kroner for en dagsbillet og 1500 kroner for en billet til hele weekenden, kom politiet med hunde og anholdt tre af arrangørerne.

De mistænkes for bedrageri, hvidvask af penge og svindel i millionklasse.

Aflysningen førte til optøjer ved indgangen til festivalen, hvor politiet blev nødt til at bruge politihunde for at få folk til at forlade området. Det kan man se i videoen over artiklen.

På det sociale medie Twitter beskriver frustrerede festivalgæster, hvordan de var fanget i området i 14 timer i en tilstand af kaos uden mulighed for at få vand eller mad.

'Scenerne på Vestiville var fuldstændig skræmmende. Det var uprofessionelt og ikke sikkert. Der var ingen meddelelse om aflysningen, og ansatte blev sat i fare. Latterligt,' skriver en bruger.

Kaosset betød, at de fleste af musikerne nægtede at spille på scenerne.

Musiker Asap Rocky udstedte en forklaring til sine fans, hvor han forklarede, at han aflyste på grund af sikkerheden.

'Arrangørerne fortalte mig, at det (sikkerhed og infrastruktur, red.) ville blive håndteret, men beklageligvis for mig og jer skete det ikke.'

Scenes at @VestiVille were beyond scary. Unprofessional and so unsafe. No announcement regarding cancellation and staff members put at risk. Ridiculous pic.twitter.com/IitjUjvFze — Cristina (@CristinaXO_LJoy) 28. juni 2019

Efter festivalen blev aflyst, skrev arrangørerne bag på Twitter, at de ville instruere de respektive billetplatforme om at refundere alle billetter.

Det tweet blev senere fjernet og ændret til gradbøjningen på Twitter om, at de vil 'konsultere' med de officelle partnere om tilbagbetaling af penge til gæsterne.

Mandag morgen har billetplatformen Eventbrite selv annonceret, at de vil betale penge tilbage til dem, der har købt billetter via hjemmesiden, skriver HLN.be.

Siden har flere sammelignet festivalen med endnu et festival-flop, nemlig Fyre Festival, en luksus festival på en lille ø i Bahamas, der viste sig at være det rene fup-nummer.