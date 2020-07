For en uge siden mødtes 38-årige Jordan Rodriguez, sammen med sin forlovede, med et hold venner til tacos, chickenwings og øl på den lokale pub i Pembroke Pines i Florida.

Selv om han endnu ikke er 100 pct. tryg ved situationen, er han efter genåbningen af Florida i maj så småt begyndt at ‘vove sig lidt ud’.

»Jeg bærer stadig mundbind, hver gang jeg går ud, og jeg har altid været ret bakterieforskrækket, så jeg vasker ofte mine hænder med sæbe,« siger han til The Daily Beast.

Dagen efter besøget på pubben følte han sig lidt utilpas. I første omgang skød han skylden på de lidt for mange øl, han havde fået indenbords. Men da hans temperatur steg, tog han på hospitalet og blev testet positiv for corona.

Flere hundrede holder i kø til at blive testet for corona. Foto: CRISTOBAL HERRERA Vis mere Flere hundrede holder i kø til at blive testet for corona. Foto: CRISTOBAL HERRERA

For femte gang i denne uge slår USA sin egen rekord med 52.000 nye smittede på blot et døgn. Og lige præcis Florida er en af de stater, hvor det lige nu går rigtig hurtigt, den helt forkerte vej.

Folk holder i lange bilkøer for blot at blive testet, og hospitalerne oplever en stor stigning af personer i 20erne og 30erne, der ligesom Jordan Rodriguez får konstateret corona.

»Vi ved fra data, at de smittede lige nu er yngre, og vi er ret sikre på, at det hænger sammen med, at de unge går ud på barer og holder privatfester,« siger Cindy Prins, der er professor i epidemiologi på University of Florida til The Daily Beast og fortsætter:

»Vi tager flere chancer og lever mere i nuet, når vi er unge. De unge tror sikkert, at de ikke er i risiko for at blive indlagt, men de udgør en stor risiko for andre.«

En anden, der har bidraget til Floridas ‘9.000-smittede-om-dagen-rekord’, er den 19-årige universitetsstuderende Ian Scott fra Orlando.

Han har ingen ide om, hvor han har samlet virussen op, men fortæller til New York Times, at coronatesten er blevet en slags underholdning for unge mennesker. De udfordrer hinanden i, hvem der kan klare næsepodningen uden at græde. Og cirka halvdelen af hans studiegruppe er testet positive.

»Min generation har den holdning: ‘Lad os bare få det overstået. Bide i det sure æble i to uger, blive på vores værelser, spille playstation, lege med vores smartphones, og færdiggøre studierne online, indtil det er ovre,« siger han til The New York Times.

Ian Scott har stort set ikke følt sig syg og det er netop situationen for mange af de unge smittede. De får ikke voldsomme symptomer og alvorlige sygdomsforløb. Så selvom antallet af nye smittede på to uger er femdoblet i Florida, har man endnu ikke set en stigning i antallet af døde.

Billedet er fra den 26. juni, hvor der var godt gang i gaderne på Miami Beach. Foto: CHANDAN KHANNA Vis mere Billedet er fra den 26. juni, hvor der var godt gang i gaderne på Miami Beach. Foto: CHANDAN KHANNA

Alligevel bekymrer de mange unge smittede borgmesteren i Miami, Francis Suarez.

»Jo større andel af unge mennesker, der har coronavirus, des mere sandsynligt er det, at de smitter de mere sårbare grupper,« siger han til Florida Keys Nyhedsbureau.

Francis Suarez medgiver, at det er positivt, at man endnu ikke har set en stigning i antallet af døde.

»Men dødsfald og indlæggelser kommer som regel med to til fem ugers forsinkelse i forhold til nye smittetilfælde. Så lige nu ved vi ikke, hvad de voldsomme stigninger i nye smittede kommer til at betyde for kapaciteten på sygehusene og antallet af døde,« siger han.

Som følge af stigningen blev der onsdag varslet nye restriktioner på Miami Beach, som bl.a. betyder, at alle barer skal lukke senest klokken halv et om natten.

17-årige Ian Scott har, efter han selv blev smittet, sendt en gruppebesked ud til sine venner: ‘Hey, folkens. Sørg lige for at blive testet.’

»Jeg tror mange unge inklusive mig selv tænker, vi er uovervindelige. Vi kan ikke få det,« siger Ian Scott til det lokale medie Click Orlando, hvor han kommer med en klar opfordring til sine jævnalrende:

»Tag ansvar, og vær sikker på at du ikke smitter andre, som kan blive hårdere ramt end dig.«