En norsk fest i en bunker søndag endte med, at 27 unge personer blev indlagt på sygehuset på grund af kulilteforgiftning. Nu står en norsk pige frem og fortæller, hvordan hun oplevede den dramatiske nat.

Den norske 20-årige pige, der ønsker at være anonym, fortæller til VG, at hun blev inviteret til festen af en bekendt, som går på den samme skole som hende.

Hun havde egentlig tænkt sig at blive hjemme på grund af smittefare i forbindelse med covid-19, men tog alligevel afsted. Hun havde ikke regnet med, at der ville være så mange mennesker til festen, fortæller hun til mediet.



I alt 27 blev indlagt efter forgiftningen. Omkring 200 personer skulle have været til stede i rummet. Bunkeren ligger i Oslo-bydelen St. Hanshaugen. Ifølge netavisen VG er der tale om et sløjfet beskyttelsesrum.

Fester du mindre efter corona er blevet en del af vores hverdag?

Ifølge nyhedsbureauet NTB mener politiet, at et apparat, som blev brugt til at skaffe strøm til festen, kan have udviklet kulilte.

Det er en gasart, som hverken kan lugtes eller ses. Det kan have reduceret iltindholdet i rummet, oplyser brandvæsnets indsatsleder til VG.

Redningsaktionen blev sat i gang, efter at politiet tilfældigvis stødte på flere unge, som var omtågede.

»Syv yngre personer blev fundet bevidstløse af en patrulje klokken 03.46 efter en fest i en bunker,« oplyste indsatsleder André Kråkenes for Oslos politidistrikt til NTB.

Bunkerfest i Norge, hvor politiet måtte komme de unge til undsætning. Foto: Geir Olsen Vis mere Bunkerfest i Norge, hvor politiet måtte komme de unge til undsætning. Foto: Geir Olsen

De unge skulle ifølge politiet have skaffet sig ulovligt adgang til den aflåste bunker. To personer er nu sigtet i sagen, skriver VG.

Den norske kvinde fortæller ellers, at der var ‘god stemning’ nede i bunkeren, og at alle dansede. Hun oplevede også, at der var god plads og frisk luft, fordi der var køligt.

»Man er jo desperat efter at leve livet. Så det er fristende, selvom det egoistisk. Helt ærligt, så har jeg haft nogle af de sjoveste dage i 2020, men når man tænker på konsekvenserne, så fortryder man jo,« siger hun til VG.

Hun forlod festen omkring kl 03.30. Hun troede, at folk var fulde, men fandt altså senere ud af, at der var tale om kulilteforgiftning.

Kulilte har den effekt, at den fortrænger ilten fra hæmoglobin i blodet, hvorved der kan opstå livstruende skader på blandt andet hjerne og hjerte.