Der stod de. Hundredvis af festende unge. I juleudklædning, dansende og drikkende.

Nu bliver andre turister i Australien skarpt advaret mod at gøre det samme.

»Hvis nogen vurderes til at udgøre en trussel mod den offentlige sikkerhed eller sundhed, kan deres visum blive annulleret,« tordner den australske immigrationsminister, Alex Hawke, ifølge BBC.

Han er »chokeret« over de scener, der udspillede sig på Bronte Beach i Sydney 25. december. Her måtte politiet stoppe en stor fest, hvor horder af unge mennesker fejrede julen.

Siden har videoer og billeder fra den løsslupne fest spredt sig på eksempelvis sociale medier, og det har skabt et ramaskrig – ikke mindst fordi coronasmitten har været stigende i Australien og især Sydney hen over julen.

Nu er myndighedernes opmærksomhed altså rettet mod udenlandske backpackere, fordi det tilsyneladende var udlændinge, heraf sandsynligvis mange briter, der festede på Bronte Beach.

Det fortæller journalisten Peter Hannam. Han var ude for at gå en tur med tur med sin familie i området 25. december, og han oplevede altså den løsslupne stemning på nærmeste hold.

»Vi blev nødt til presse os ind igennem mængden af mennesker, og vi havde ikke løst til at blive hængende, fordi det ikke virkede særligt trygt,« siger Petter Hannam, der også tog billeder af optrinet, til BBC:

Bronte beach parties... not so much social distancing going on... pic.twitter.com/3StFoCaWB8 — Peter Hannam (@p_hannam) December 25, 2020

»Vi kunne høre mange tale med tydelig engelsk accent, og adskillige bar hvide, engelske fodboldtrøjer.«

Politiet har siden fortalt, at godt nok afbrød de festen på Bronte Beach, men der blev ikke uddelt bøder, fordi »der var så mange mennesker at forholde sig til«.

Siden har sundhedsminister Brad Hazzard fra delstaten New South Wales kaldt det en »potentiel superspreder begivenhed«.

»Det var frygteligt at se, hvordan en stor gruppe af mennesker var totalt ligeglade med resten af Sydney,« har han sagt.