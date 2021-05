»Til at begynde med troede jeg, det var fyrværkeri. Men det var i virkeligheden skud, og jeg hørte ni lige efter hinanden.«

Sådan forklarer en nabo til det hus, hvor der søndag blev holdt en privat med hundredvis af gæster.

Festen, der blev holdt i Fairfield, New Jersey i USA, blev på brutal vis afbrudt, da en ukendt gerningsmænd affyrede adskillige skud og slog to personer ihjel. Mindst 12 personer blev ramt, og seks personer har fået behandling på det nærliggende hospital.

Det skriver CNN.

På Facebook bekræfter New Jersey State Police masseskyderierne, som i øjeblikket efterforskes intenst.

Anmeldelsen kom lørdag klokken 23.50, hvorefter betjente ankom til stedet og konstaterede flere sårede og dræbte.

»Der er ikke foretaget anholdelser i sagen, og motivet er i øjeblikket ukendt,« fremgår det videre af Facebook-opslaget.

Af den grund er politikredsen ude med en kraftig opfordring: Borgere skal henvende sig prompte, hvis de ved noget som helst om sagen.

»Vi har de afdøde og deres familier i vores tanker i dag. Vi ønsker også god bedring til de sårede.«

»Lad der ikke være nogen tvivl. Denne foragtelige og kujonagtige handling styrker kun vores forpligtelse til at sikre, at New Jersey fører nationen til at vedtage og håndhæve stærke og fornuftige love om våbensikkerhed.«

»Ingen skal nogensinde opleve, hvad der skete i går aftes i Fairfield,« lyder det i en udtalelse søndag – udsendt af politiet.