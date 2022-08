Lyt til artiklen

Den italienske bil er berygtet for at kunne køre hurtigt – men den skal også kunne bremse igen.

Og det har tilsyneladende været et problem for Ferrari, som nu tilbagekalder over 23.000 biler på verdensplan.

Det viser en rapport fra den amerikanske myndighed NHTSA, som hører under transportministeriet.

De 23.555 biler tilbagekaldes fordi de muligvis lækker bremsevæske – og det kan være et stort et problem, fordi det kan hæmme eller helt fjerne bilens evne til at bremse.

Bilerne, som er produceret mellem 2005 og i år, er blandt andre modellen F60 America og LaFerrari.

Fejlen er helt konkret, at låget til bremsevæskens beholder ikke kan give nok luft. For lidt luft kan føre til et vakuum inde i beholderen, som derved kan få bilen til at lække væsken, der er vigtig for bremseevnen.

Tilbagekaldelsen betyder, at den mulige defekt skal repareres ved en udskiftning af låget og ved at Ferrari installerer software, som vil modificere bremsevæskens advarselslampe, så den er mere synlig.

Disse modeller bliver tilbagekaldt: 2005–09 Ferrari 430

2005–11 Ferrari 612 Scaglietti

2009–17 Ferrari California

2010–11 Ferrari 612

2012–16 Ferrari FF

2013–17 Ferrari F12 Berlinetta

2013–15 Ferrari LaFerrari

2015–17 Ferrari California T

2016 Ferrari F60 America

2017 Ferrari F12 TDF

2017 Ferrari LaFerrari Aperta

2017–20 Ferrari GTC4 Lusso

2018–20 Ferrari GTC4 T

2018–22 Ferrari Portofino

2018–22 Ferrari 812

2019–20 Ferrari 488 Pista

2020–22 Ferrari F8 Spider

2020–22 Ferrari F8 Tributo

2021–22 Ferrari Roma Kilde: NHTSA

Er du ejer af én af bilerne på listen ved siden af, bør du holde et vågent øje med nogle advarsler relateret til bilens bremser eller bremsevæsken.

Det er ikke første gang, at Ferrari tilbagekalderen stor mængde biler. Tilbage i oktober 2021 måtte de tilbagekalde næsten 10.000 biler, hvor også komponenter omkring bremserne muligvis var defekte.