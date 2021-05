Alt så ellers så godt ud i ferieparadiset Seychellerne. Nu er stemningen vendt på hovedet.

»På trods af alle de fantastiske tiltag, vi har gjort, er covid-19-situationen i landet kritisk lige nu,« konstaterer sundhedsminister Peggy Vidot.

Den lille afrikanske østat har ellers haft fuldt tryk på coronavaccinationen af befolkningen, men nu truer alligevel et stort smitteudbrud. Det skriver Bloomberg.

På kun få dage er antallet af smittede i det lille samfund bestående af i alt 155 små og store øer nærmest eksploderet:

28. april var der 612 smittede.

3. maj var der 1.068 smittede.

Der er altså tale om næsten en fordobling i antallet af tilfælde.

Og mens man for kun få dage siden kunne melde ud, at man næsten var i mål med at få vaccineret befolkningen, er en stor del af samfundet nu i stedet lukket ned til 24. maj på grund af det største smitteudbrud, siden coronapandemien brød ud for over et år siden.

Det betyder, at alle skoler er lukket. At barer, kasinoer og butikker skal lukke klokken 19 hver aften. At husstande ikke må mødes med andre husstande. At bryllupper og andre store fester i perioden skal aflyses. At højst fire personer må mødes. At der i vid udstrækning skal arbejdes hjemmefra, hvis det er muligt.

Paradoksalt nok er Seychellerne et af de lande i verden, der har vaccineret den største andel af befolkningen.

For kun få dage siden kunne sundhedsministeriet meddele, at 61 procent af befolkningen på 98.000 var blevet fuldt vaccineret. I alt 69 procent havde fået mindst første stik.

Fraregnet den del af befolkningen, der ikke skal vaccineres (blandt andet børn), havde hele 97 procent af de indbyggere, der overhovedet skal vaccineres, fået første stik.

Nu er der så 1.068 smittede,

Heraf er 84 procent fra Seychellerne, mens resten er udlændinge. Heraf er størstedelen altså personer, der enten endnu ikke har påbegyndt vaccinationen eller kun har fået første stik, lyder det ifølge Bloomberg.

På de eksklusive ferieøer, hvor afhængigheden af turister er stort, havde man ellers så småt igen gjort klart til et stort turistrykind, efter at der havde været lukket for gæster i store dele af 2020.

Den 25. marts åbnede man igen grænserne, hvor eneste krav for adgang har været en højst 72 timer gammel og negativ pcr-test.