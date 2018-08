Den kroatiske Dubrovnik begrænser antallet af turister for at undgå kaotiske forhold i byen.

Kystbyen Dubrovnik, der ligger ud til Adriaterhavet og er på UNESCO's Verdensarvsliste, er gået hen og blevet et særdeles yndet turistmål, og det har tilsyneladende skabt så massive problemer, at man har følt sig nødsaget til at tage drastiske midler i brug.

Det skriver Reuters.

Billeder af Orlando-statuen i Dubrovnik taget i henholdsvis marts og i august i år. Foto: ANTONIO BRONIC

Derfor introducerede man i fjor en såkaldt 'Respekt Byen'-plan, der havde til hensigt at begrænse det samlede antal turister fra krydstogter, der besøger den 800 år gamle by, således, at det aldrig overstiger 4.000.

Med planen forsøger byen at imødekomme det turistkaos, som man blandt andet var plaget af sidste år, hvor byens butikker, restaurationer og 1.500 indbyggere kæmpede for at betjene de godt 750.000 turister fra 539 forskellige krydstogtskibe, der besøgte byen i løbet af hele året.

»Projektet har givet resultater denne turistsæson. Vi kan, at vi er bedre til at tage imod gæsterne fra krydstogtskibene, og der er færre mennesker,« siger Sandra Milovcic, der er turistansvarlig i Dubrovnik, til Reuters.

Billeder af Dubrovnik taget i henholdsvis marts og august måned. Foto: ANTONIO BRONIC

Dubrovnik, der er kendt for sin middelalderlige bymure og smalle gader, var sidste år så udfordret af turismen, at UNESCO meddelte, at byens status som verdensarv var i fare, fordi det ikke længere vare bæredygtigt, mente man.