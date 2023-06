Når du er under varme sydlige himmelstrøg, er det skønt at kunne tage en forfriskende dukkert i havet.

Men hvis du holder ferie på De Kanariske Øer, er det måske en god idé at overveje det en ekstra gang, før du kaster dig ud i bølgerne.

En lokal organisation, Canarian Business Association of Environmental Consultants, slår nemlig alarm om, at det vælter ud med spildevand i havvandet.

Det skriver lokalmediet Tiempo de Canarias.

Ifølge dem løber der hver dag 100 millioner liter spildevand ud i havet omkring øgruppen.

I deres sidste optælling fandt de mere end 300 steder, hvor det forurenede vand løber ud i havet.

De kræver nu, at myndighederne på De Kanariske Øer får nedsat en kommission, som kan afdække, hvor grelt det slår til, og hvor stor en risiko det udgør for dem, der bader i havet. Organisationen siger dog også, at de ikke har fået svar fra myndighederne.

Ifølge mediet The Canarian Weekly er flere strande i de seneste måneder blevet lukket, fordi der er fundet for høje niveau af E-coli i vandet.