Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En stor skovbrand er brudt ud i Malaga-provinsen.

Skovbranden er startet i Pujerra-området og udviklet sig til massive flammer og røg i området.

Ifølge den spanske avis Diarosur er der slået fuld alarm i øjeblikket, og 60 beboer i landsbyen Benahavís er blevet evakueret fra deres hjem.

Den massive røg kan ses fra turistområdet Costa Del Sol.

Foto: Jon Nazca/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Jon Nazca/Reuters/Ritzau Scanpix

Den lokale avis Diarusur skriver, at brandvæsnet kæmper med at slukke branden. Det er svært at komme til i området, og derfor forsøger de at slukke branden fra luften.

»Vinden i kombination med det svære landskab gør det meget kompliceret.«

»Vi arbejder med alle de ressourcer, der er til rådighed for at få kontrol inden for de næste par timer, før det her eskalerer, men det ser ikke godt ud,« siger Elijah Bendodo, der repræsenterer myndighederne i Andalusien, til den lokale avis.

Der er i skrivende stund 140 personer på jorden for at slukke branden.