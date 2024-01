Kig godt på billedet herover.

Uansert hvor idyllisk det måtte se ud, er det skyld i, at relationerne mellem Maldiverne og Indien på ingen måde lever op til de temperaturer, der normalt er at finde på landenes varme breddegrader.

For forholdet har på rekordtid udviklet sig til at være mere end iskoldt. Det skriver Guardian.

Tre ministre på Maldiverne er således blevet suspenderet for at have kaldt den indiske premierminister, Narendra Modi, for både en »terrorist« og en »klovn«.

Omvendt har en stort indisk rejsebookingplatform netop indstillet alle rejser til det maldiviske ferieparadis.

Men tilbage til billedet. For det er katalysatoren for alle problemerne.

Det forestiller den indiske premierminister, Narendra Modi, og er taget i forbindelse med hans besøg hos den indiske øgruppe Lakshadweep få dage siden.

Billederne er fundet på hans Instagram-profil, hvor han i flere opslag lovpriser omgivelserne.

Narendra Modi på morgenvandring. Foto: Instagram/Narendra Modi

»Tidligere morgengåture langs de uberørte strande i Lakshadweep gav øjeblikke af ren lyksalighed,« skriver han blandt andet.

Og det har udløst raseriet i nabolandet.

For her har man tilsyneladende set det som et forsøg på at lokke turister til at rejse til Lakshadweep i stedet for til den mere kendte feriedestination, som Maldiverne er – kun lidt mere mod syd i Det Indiske Ocean.

Her er man i høj grad afhængig af turisme, og især fra Indien (og Rusland).

»For dem, der har en eventyrer i sig, må Lakshadweep være på listen«, skriver Narendra Modi til dette billede. Foto: Instagram/Narendra Modi

Oven i købet er Maldivernes diplomatiske udsending i Indien mandag blevet kaldt til samtale hos de indiske uderigsministerium på grund af ministrenes udfald mod Narendra Modi.

Samtidig har mange indere i medier og på sociale medier i de seneste dage gjort det klart, at de ikke længere vil holde ferie i nabostaten.

Forholdet har dog være på kollisionskurs i et stykke tid, efter at det tidligere har været tæt.

Ikke mindst efter at Mohamed Muizzu blev valgt til ny præsident for Maldiverne i september sidste år. Han gik netop til valg på at løsrive sig fra Indiens indflydelse.

Og hans første statsbesøg går i øvrigt i denne uge til Kina og ikke til Indien, som ellers har været sædvane for tidligere ledere.

Det har ligeledes vakt postyr i Indien.