Ferieøen Bali er blandt de steder, der er populære blandt danske ferierejsende. Men nu skal de passe ekstra godt på, for den berygtede mund- og klovsyge er fundet tre steder på øen.

Mund- og klovsyge er en sygdom, der rammer alle klovbærende dyr, det vil sige næsten 100 forskellige arter.

Det sidste tilfælde af sygdommen herhjemme skete i en besætning på Fyn i 1983. Altså for næsten 40 år siden.

Det er en alvorlig sygdom, selv om den sjældent medfører døden. I stedet betyder den meget store produktionstab, for eksempel i tabt mælkeproduktion.

De giver en ko mad gennem en flaske i Jakarta, Indonesien. Foto: Bagus Indahono Vis mere De giver en ko mad gennem en flaske i Jakarta, Indonesien. Foto: Bagus Indahono

Mennesker kan ikke smittes med mund- og klovsyge, men de kan godt bære smitten videre.

Så risikoen er bestemt til stede for, at en uheldig turist kan smitte en dansk kvægbesætning, hvis han tager til Bali på ferie.

Ifølge de indonesiske myndigheder har den nu spredt sig til Bali, hvor den smitsomme sygdom er registreret hos 63 køer tre forskellige steder. Det skriver pethnow.

I Australien tager de sagen meget alvorligt. Sandsynligheden for, at sygdommen rammer netop det land inden for de næste seks måneder, er ekstremt høj.

Det kommer, netop som vinterferien skal til at begynde i Australien, og mange har Bali som et foretrukket feriemål.

Mund- og klovsyge blev opdaget hos køerne i provinsen Østjava tidligt i maj. Den har nu spredt sig til 22 indonesiske provinser, inklusive Bali.

Med de seneste infektioner er antallet af smittede nu kommet op på 230.000 bekræftede dyr.

Indonesien havde sidste gang smitte med mund- og klovsygdom i 1986. I Australien har man ikke set sygdommen de sidste 150 år.