Et jordskælv målt til 6.0 på Richterskalaen ramte mandag morgen den græske ferieø Kreta. En person meldes omkommet, og 11 personer er kommet til skade som følge af skælvet.

Tre danskere, der mærkede jordskælvet på egen krop, er de to søstre Berit Christensen og Ania Rasmussen og deres mor Conny Selbach.

De tre familiemedlemmer er på ferie i Platanias på det nordvestlige Kreta, som er godt 150 kilometer fra Heraklion-området, hvor jordskælvet ramte. Berit Christensen var på sit værelse på hotellet, da jorden pludselig skælvede.

»Det føltes, som når færgen fra Århus sejler ud fra kajen. Det hele gyngede. Jeg tænkte: 'hvad pokker sker der her?'« siger Berit Christensen.

I hotellets restaurant var Ania Rasmussen og Conny Selbach til morgenmad. De sad ved bordet i den fyldte restaurant, da det pludselig var som om, det hele vibrerede og bestik og service klirrede.

Berit Christensen (tv.) og Ania Rasmussen (th.) er med deres mor Conny Selbach på Kreta, hvor et jordskælv ramte mandag morgen. Vis mere Berit Christensen (tv.) og Ania Rasmussen (th.) er med deres mor Conny Selbach på Kreta, hvor et jordskælv ramte mandag morgen.

Conny Selbach fortæller, at der blev helt stille og alle holdte op med at snakke.

»Det gav en svimmelhedsfølelse og en underlig fornemmelse. Men vi nåede ikke at blive bange,« siger Conny Selbach, som fortæller, at jordskælvet varede et lille minut.

Ania Rasmussen har oplevet et jordskælv før, så hun var ikke i tvivl om, at det var dét, der var sket.

Ania Rasmussen ringede straks til sin søster på værelset, som forsikrede, at hun var okay. Derefter skrev de alle tre hjem til resterende familiemedlemmer for at fortælle dem, at de er okay.

Der har været flere efterskælv, men det er ikke noget, de to søstre og deres mor har mærket noget til. De fik også med det samme besked fra deres rejseselskab og fra Udenrigsministeriet gennem danskerlisten med info om, hvordan de skulle forholde sig.

»Så vi har ikke været utrygge på noget tidspunkt, nærmere tværtimod,« fortæller Berit Christensen.