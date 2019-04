En 35-årig militærmand fra Cypern har tilstået mordet på fem kvinder og to små piger. Alle mordene er sket på Cypern, hvilket angiveligt gør det til ferieøens første seriemorder-sag nogensinde.

Politiet har indtil videre fundet ligene af tre af de personer, som manden angiveligt skulle have slået ihjel. De leder stadig efter de resterende fire.

Ifølge The Independent blev ligene af to fillippinske kvinder, der forsvandt i henholdsvis maj og august 2018, fundet i en mineskakt med seks dages mellemrum tidligere på måneden. Og så sent som torsdag blev endnu et lig af en kvinde fundet ved en skydebane uden for byen Nicosia - blot 15 kilometer fra mineskakten.

Den nu anholdte militærmand har tilstået mordene på i alt syv personer. Deriblandt en rumænsk kvinde og hendes datter, de to fillippinske kvinder og den ene fillippinske kvindes datter samt en kvinde, der skulle være fra enten Indien eller Nepal.

De græske myndigheder efterforsker en flod ved landsbyen Xiliato, da de mistænker, at den 35-årige anholdte har smidt i et lig i floden. Billedet er taget den 26. april. (Photo by Iakovos Hatzistavrou / AFP) Foto: KATIA CHRISTODOULOU Vis mere De græske myndigheder efterforsker en flod ved landsbyen Xiliato, da de mistænker, at den 35-årige anholdte har smidt i et lig i floden. Billedet er taget den 26. april. (Photo by Iakovos Hatzistavrou / AFP) Foto: KATIA CHRISTODOULOU

Den rumænske kvinde ved navn Livia Florentina Bunea var blot 36 år gammel, da hun og hendes otte-årige datter, Elena Natalia Bunea, forsvandt tilbage i oktober 2016. De blev sidst set den 30. september, og ligene af dem er endnu ikke fundet.

Liget af den ene fillippinske kvinde, der blev fundet tidligere på måneden, var 39-årige Mary Rose Tiburcio. Hun blev fundet den 14. april, og politiet mistænker, at hendes seks-årige datter Sierra også er blevet slået ihjel af den 35-årige mand.

Ugen efter fandt politiet den blot 28-årige fillippinske kvinde Palanas Lozano død i selvsamme mineskakt, som Mary Rose Tiburcio blev fundet. Det tredje lig, der blev fundet på skydebanen, er endnu ikke blevet identificeret.

Ferieøens seneste dobbeltdrab fandt sted tilbage i 1993, hvor en svensk og en ukrainsk kvinde blev bortført og siden dræbt. Derfor har det vakt stort opsigt verden over, at der - for første gang nogensinde - måske har været en seriemorder på spil på populære ferieø.

»Jeg er chokeret over, at så mange frygtelige mord på uskyldige udenlandske kvinder og små børn har fundet sted,« siger Cyperns præsident, Nicos Anastasiades, om sagen.

Ifølge The Independent mener politiet, at den anholdte har mødt kvinderne via online dating-hjemmesider, og politiet har nu genåbnet omkring et dusin sager om forsvundne udenlandske kvinder, som de ellers havde antaget havde forladt landet.

Daily Mail skriver, at alle tre fundne lig var nøgne og bundet samt pakket ind i et hvidt klæde.

Manden har i forbindelse med sin tilståelse eftersigende ført politiet hen til det ene af de to lig, der er blevet fundet i mineskakten. Han har desuden indrømmet, at han har kvalt det ene offer under sex. Den 35-årige bliver på nuværende tidspunkt tilbageholdt af politiet, men han er endnu ikke blevet sigtet.