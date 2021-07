Voldsomme skovbrande hærger lige nu den italienske ø Sardinien, hvor mere end 1000 mennesker er blevet evakueret, og et område på mere end 50.000 hektar har været i brand.

Det plagede område består primært af gårdområder, landsbyer og naturområder.

Der er ikke meldt om nogen dødsfald eller personskader, men det forhindrer ikke Sardiniens guvernør, Christian Solinas, i at kalde det »en katastrofe uden fortilfælde«.

Redningsarbejdere forsøgte at redde hundredvis af geder, grise, får og køer, der var fanget i lader på gårde i det vestlige Sardinien, men det lykkedes dem ikke.

A picture taken and released on July 25, 2021 by the Italian Firefighters "Vigili del Fuoco" shows fire crews near the sits of a fire burning actively around the town of Oristano, on Sardinia island.

Nedbrændingen af et 1000 år gammelt oliventræ, der har været et varemærke i lokalområdet begrædes ligeledes af guvernøren.

Det er langt fra første gang, at den populære ferieø rammes af skovbrande, og brandmændene på øen har erfaring med at slukke store naturbrande. Men størrelsen på skovbrandene er denne gang ude ovre det sædvanlige.

»De her brande er ekstraordinære, når man ser på størrelsen, men ordinære, når man tænker, hvor vi er henne i sæsonen. Farten på brandene er desværre også noget vi har set før,« siger Gianfilippo Micillo, der er leder af den italienske naturbrandsenhed ifølge New York Times.

Italien har måtte bede om hjælp fra flere nabolande, og det har resulteret i, at både Frankrig og Grækenland har sendt fly afsted for at slukke brandene.

Hundrevis af landbrugsdyr er omkommet i brandene.

Premierminister, Mario Draghi, har ligeledes været ude udtrykke sin solidaritet og støtte til beboere og brandfolk i området.